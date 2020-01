MC Alger

Saila seule recrue hivernale

Après les départs de Farouk Chafai (Damac FC) et Ayoub Azzi (Umm Sallal), le MC Alger se devait de se renforcer au niveau de sa défense centrale. C’est chose faite avec l’arrivée d’Abdelhak Saila. La direction du Mouloudia d’Alger a réussi lors du dernier jour du mercato d’hiver, mardi, à récupérer la lettre de libération du défenseur du MCE Eulma. Le défenseur central de 23 ans a signé au Mouloudia un contrat de deux ans et demi, il portera le numéro 4. C’est l’unique renfort du club algérois durant ce mercato d’hiver.

ES Sétif

Le recrutement de Mwila tombe à l’eau

L’international zambien, Brian Mwila (25 ans) ne s’engagera finalement pas avec l’ES Setif. Il avait pourtant rejoint l’Entente durant son stage hivernal à Benidorm, en Espagne. L’attaquant zambien a refusé de passer la traditionnelle visite médicale avant de parapher le contrat prévu : « Le joueur zambien a rejoint l’équipe à Benidorm (Espagne) où elle se trouve en stage hivernal. Alors que tout était prêt pour finaliser ce transfert, il a refusé, à notre grande surprise, de passer la visite médicale. Il a même quitté l’Espagne pour rejoindre sa famille, chose qui nous a poussé à abandonner le dossier », a indiqué le président de l’ESS, Fahd Halfaya à l’APS. Brian Mwila devait signer à l’ESS en provenance de la formation autrichienne du

SCR Altach (Division 1) qu’il avait rejointe en 2018 de Buildcon FC (Division 1 zambienne). Il compte 11 sélections avec la sélection zambienne pour 8 buts. Fahd Halfaya a fait part de sa déception : « On aurait aimé renforcer le compartiment offensif de l’équipe, mais nous sommes obligés de terminer la saison avec le même effectif, en attendant le retour de blessure de Bouguelmouna. » L’ESS devra se contenter d’une seule recrue durant ce mercato hivernal. Il s’agit du défenseur Mohamed Benyahia.

Ligue 2

Les stades de Boussaâda et de Saïda homologués

La LFP a homologué les stades Mokhtar-Abdelatif de Boussaâda et des frères Bracci de Saïda, a indiqué l’instance dirigeante du football. Cette décision a été prise suite à la visite effectuée par la commission d’audit dans ces deux installations, précise la même source. Pour rappel, le stade de Boussaâda qui a procédé à la mise en place d’une nouvelle pelouse synthétique, n’a pas été autorisé à accueillir cette saison les matchs de l’ABS en « seniors » et en « réserves », contraints à jouer leurs rencontres du championnat de Ligue 2 au stade de M’sila. Quant au stade communal Bracci de Saïda construit en 1925, il supplée le stade OPOW de 13 avril 1958 dont la pelouse en gazon naturel est devenue impraticable.