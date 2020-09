Betis Séville

Mandi buteur malheureux

Pour le compte de la 3e journée de la Liga, le défenseur international algérien Aïssa Mandi a laissé une bonne impression face au Real Madrid malgré la défaite (2-3). Il a inscrit son tout premier but en championnat cette saison. S'il était un peu fautif sur le premier but signé Valverde sur un service de Benzema, avec son coéquipier en défense Bartra, Mandi a corrigé sa faute quelques minutes plus tard en inscrivant un but d'un magnifique coup de tête qui n'a laissé aucune chance au portier Courtois. Première défaite de la saison pour le Betis, qui a d'ailleurs encaissé ses tout premiers buts en championnat cette saison.

Brentford

Benrahma rejoue

Saïd Benrahma est de retour dans le groupe de Brentford pour la première fois cette saison pour le match contre Millwall (1-1), comptant pour la troisième journée de Championship. L'international algérien a débuté le match sur le banc avant de faire son entrée en deuxième mi-temps. Benrahma, qui est annoncé sur le départ avec des touches du côté de Crystal Palace et plus récemment Fulham, n'a pas participé aux cinq premières rencontres des Bees cette saison. Après trois journées, Brentford occupe la 9e place de Championship avec une victoire, un match nul et une défaite.

Schalke 04

Bentaleb vers la Sampdoria?

De retour à Schalke cet été après avoir été prêté à Newcastle, Nabil Bentaleb bénéficie de la confiance de son entraîneur qui l'a d'ailleurs titularisé contre le Bayer Munich, le week-end dernier, en Bundesliga. Mais le milieu de terrain algérien pourrait quitter l'Allemagne. D'après Sport Italia, la Sampdoria serait tout proche d'obtenir la signature du Fennec. Entraîné par Claudio Ranieri qui a demandé le recrutement de Bentaleb, le club italien pourrait officialiser l'arrivée de l'Algérien dans les prochains jours. L'ancien joueur de Tottenham, il faut le rappeler, était également en contact avec Hellas Verone.