Milan AC

Bennacer sur le banc

Le Milan AC, d'Ismail Bennacer, s'est imposé, dimanche dernier, sur le terrain de Crotone (2-0) pour le compte de la deuxième journée du championnat d'Italie (Série A). L'Algérien a été mis, pour la première fois sur le banc par son entraîneur Stefano Pioli. Il a été incorporé à la 63e minute, à la place de Sandro Tonali. Le coach italien pense déjà au match décisif de jeudi prochain face au club portugais de Rio Ave en Europa League (dernier tour des barrages), ce qui explique le fait que l'international algérien a été laissé au repos, lui qui a enchaîné sans arrêt depuis la préparation. Bennacer était très satisfait du résultat final de son équipe, il l'a ailleurs fait savoir sur son compte Instagram. «Trois points, concentrons-nous sur la prochaine rencontre», a écrit le milieu de terrain de 22 ans.

Montpellier

Troisième but de Delort

L'attaquant international algérien, Andy Delort, s'est une nouvelle illustré avec Montpellier. Il a inscrit, hier, son troisième but en autant de matchs lors du déplacement des Héraultais à Dijon. Le champion d'Afrique est, clairement, revenu en force après sa contamination au coronavirus, qui l'a privé de la première journée de Ligue 1 Uber Eats. Alors que son équipe était menée à la pause, Delort réplique à la 50e minute, en profitant du bon travail de son compère en attaque, Gaëtan Laborde qui le sert parfaitement au second poteau. Score final: 2-2. Les coéquipiers de Delort ont arraché le point du nul à la 90e, grâce à Teji Savanier.

EN U17

Le stage des Verts commence

Après la sélection des U20, samedi dernier, c'était au tour, le lendemain, de l'Equipe nationale des U17 d'entamer son stage de préparation pour le tournoi UNAF, qualificatif à la CAN-2021. C'est avec le désormais test de Covid-19 que les joueurs et les membres des différents staffs de l'Equipe nationale des U17 ont entamé leur regroupement au Centre de l'Académie de Khemis Miliana, sous la conduite de Djamel-Eddine Damerdji. Ce sont 34 personnes, entre joueurs et membres des différents staffs, qui étaient au rendez-vous de l'entame de ce stage. Dans l'après-midi, les joueurs ont eu rendez-vous avec le staff technique, emmené par Mohamed Lacet, pour entamer la première séance d'entraînement.