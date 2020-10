OGC Nice

Atal avec le groupe aujourd'hui

Blessé contre le Paris Saint-Germain en septembre dernier, à l'occasion de la quatrième journée de Ligue 1, Youcef Atal va faire son retour dans les prochains jours. L'entraîneur de l'OGC Nice, a indiqué que le défenseur algérien était en phase de reprise et continue de s'entraîner individuellement. D'après le coach niçois, le Fennec devrait rejoindre le groupe aujourd'hui. Patrick Vieira avait également donné des nouvelles d'Hicham Boudaoui. «Boudaoui et Danilo reviennent de loin car ils ont été écartés des terrains pendant beaucoup de temps. Ils n'ont pas

90 minutes dans les jambes, mais on verra demain s'ils seront dans le groupe», a-t-il déclaré.

Al-Fateh

Bendebka s'offre un doublé

L'international algérien Sofiane Bendebka a été derrière le succès de son équipe, Al-Fateh en déplacement face à Al-Nassr (2-1), dimanche, lors de la première journée du championnat d'Arabie saoudite 2020-2021 de football. Bendebka a inscrit son premier but à la 12', en profitant d'une mauvaise remise d'un défenseur pour son gardien. En seconde période, Al-Nassr a réussi à égaliser à la 53' par Al-Ghaannam, avant que l'ancien milieu de terrain du MCA n'ajoute un second but à la 63' après avoir suivi un joli centre d'un coéquipier. Après avoir réussi avec ses coéquipiers à aider Al-Fateh à se maintenir parmi l'élite, Sofiane Bendebka a prolongé son contrat de deux saisons avec son club qu'il avait rejoint en janvier dernier en provenance du MCA.

Champions League africaine

Le Zamalek imite Al Ahly

Comme le Wydad, battu la veille par Al Ahly (0-2), le Raja s'est également laissé surprendre par le Zamalek (0-1) en demi-finale aller de Ligue des Champions, dimanche au complexe Mohammed V. La formation égyptienne a remporté cette première manche des demi-finales grâce à une réalisation d'Achraf Bencharki à la 18e minute. Le Raja Casablanca, malgré la domination, a trouvé un très bon gardien de but, Mohamed Abou Jabal, qui a repoussé plusieurs tentatives dangereuses des Marocains. Les deux clubs casablancais devront se battre au Caire pour arracher leur ticket pour la finale. Le match retour de cette demi-finale aura lieu le samedi 24 octobre prochain en Egypte.