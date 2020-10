Lutte contre le dopage

La FIFA inaugure un programme exécutif

La FIFA a lancé lundi son programme exécutif de lutte contre le dopage, qui propose une analyse approfondie des principaux aspects réglementaires, institutionnels et scientifiques de la lutte contre le dopage dans le sport, indique l'instance sur son site officiel. Depuis la création de l'Agence mondiale antidopage (AMA) en 1999, la lutte contre le dopage dans le sport a sensiblement évolué. Si le programme exécutif de la FIFA de lutte contre le dopage se concentre principalement sur les aspects juridiques et institutionnels, il livre également un aperçu des aspects scientifiques clés de ce phénomène complexe. La première édition du programme, mis en oeuvre en coopération avec le Centre international d'étude du sport (CIES), s'étendra de février à juillet 2021. La procédure d'inscription, ouverte dès ce lundi, s'achèvera le

19 décembre 2020.

Difaâ Hassani Jadidi

Benchikha nouvel entraîneur

L'ancien sélectionneur de l'Equipe nationale d'Algérie, Abdelhak Benchikha, s'est engagé pour 2 ans avec le Difaâ Hassani Jadidi, a annoncé le club marocain de première division «Botola Pro» lundi sur sa page Facebook. Le technicien algérien avait entraîné par le passé le Difaâ Hassani Jadidi lors de la saison 2013-2014, remportant la coupe du Trône. Agé de 56 ans, Benchikha a dirigé le Mouloudia d'Oujda, la saison dernière avec, à la clé, un parcours honorable et une 5e place au classement, mais il a refusé de poursuivre l'aventure avec le club malgré une proposition intéressante de prolongation de contrat. Benchikha a été choisi meilleur entraîneur du championnat marocain de la saison 2019-2020 par la presse locale.

Coupe de la CAF

La participation de l'ES Sahel menacée

La Fédération tunisienne de football (FTF) a adressé, lundi, une correspondance au secrétariat général de l'Etoile sportive du Sahel, l'exhortant à lui communiquer à la date du 19 octobre 2020, les preuves du règlement de tout litige ayant fait l'objet d'une décision émanant d'une instance internationale ou nationale. Le cas échéant, peut-on lire, dans le texte de ladite correspondance dont la TAP a eu copie, «l'Organe de première instance (OPI) sera dans l'obligation de rejeter la demande du club pour l'octroi des licences requises à sa participation à la prochaine édition 2020-2021 de la coupe de la CAF». L'Etoile sportive du Sahel semble, selon la même source, en infraction par rapport à l'article 12.7.03 A, s'agissant de l'absence d'arriérés de paiement envers le personnel ancien et actuel.

Tennis

Recours à l'arbitrage vidéo?

Le coronavirus à changé la face du tennis cette année. Il pourrait désormais avoir un impact sur des acteurs, plus discret, mais non moins important dans le monde de la balle jaune. En effet, depuis peu, l'ATP autorise tous ses tournois à avoir recours à l'arbitrage électronique, décisions provisoires par rapport à la crise sanitaire. Cependant cela pourrait bien devenir la norme, car les premiers résultats s'avèrent très prometteurs. Des voix humaines ont été pré-enregistrées, et signaleront une balle faute. L'hypothèse d'un arbitrage parfait est très séducteur auprès des acteurs du tennis et surtout auprès des joueurs.

Boxe

Mayweather touche le jackpot

Dans la nuit du lundi, et contre l'avis des observateurs, Teofimo Lopez est venu à bout de Vasyl Lomachenko chez les poids légers. L'Américain a ainsi obtenu les ceintures WBA et WBO de la catégorie. Pourtant, à 23 ans, Teofimo Lopez n'était pas le favori face à l'expérimenté ukrainien de 32 ans. Mais l'Américain a remporté ce combat aux points, à l'unanimité. Une victoire pour lui, en autant de combats. De quoi réjouir Floyd Mayweather. Le résultat peut, en effet, rendre fier Floyd Mayweather puisque, selon le Mirror, le boxeur américain aurait parié 6 500 $ sur une victoire de Teofimo Lopez. Ainsi, Mayweather, champion des super-welters aux 50 victoires en autant de combats, aurait empoché plus de 20 000 $ grâce à cette victoire, comme le rapporte le média anglais. Floyd Mayweather aurait même qualifié cet exploit de «petite victoire», sur son compte Instagram, lui qui aurait gagné entre 800 millions d'euros et 1 milliard d'euros, tout au long de sa carrière.

Basket-ball - NBA

Oladipo refoulé par Les Pacers

Absent durant une grande partie de la saison suite à une blessure au genou, Victor Oladipo n'a pas retrouvé son niveau d'antan, avec Indiana. Rien d'anormal pour l'arrière, mais pas non plus idéal alors que la offseason est désormais là. À un an de devenir agent libre, l'ancien joueur du Thunder se retrouve dans de nombreuses rumeurs. Et on peut comprendre pourquoi. Les Pacers et Oladipo ont discuté d'une extension l'été dernier, mais les pourparlers n'ont mené nulle part. Le joueur veut le max sur son contrat, quand le front office refuse de prendre trop de risques vis-à-vis de son niveau et d'une possible rechute. Résultat: statu quo et beaucoup d'incertitudes sur l'avenir du joueur. Un départ pour cette offseason? C'est bien possible d'après les derniers échos. Il serait même intéressé par le Heat, là où il pense certainement pouvoir gagner un titre.