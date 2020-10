FC Nantes

Les Canaris ont refusé de libérer Abeid

La direction du FC Nantes aurait refusé le départ de l'international algérien, Mehdi Abeid, en direction du championnat saoudien ou turc, où le joueur était courtisé durant le dernier mercato estival. «Ça m'a effleuré l'esprit de partir. Financièrement, ce n'était pas refusable et ça arrangeait le club et moi», a affirmé le milieu de terrain des Canaris au quotidien français 20minutes. Il a ajouté: «Je suis allé voir Franck Kita (directeur général délégué de Nantes, Ndlr) et je lui ai parlé de l'offre. Je lui ai dit: «A vous de prendre la décision!» Il a été catégorique et il m'a dit qu'il comptait sur moi.»

Champions League africaine

Al Ahly en finale

Le club égyptien d'Al Ahly a validé son billet pour la finale de la Ligue des champions d'Afrique de football grâce à sa victoire (3-1) face aux Marocains du Wydad Casablanca en demi-finale retour, vendredi, confirmant son succès du match aller (2-0). En finale, le 6 novembre, Al Ahly visera un neuvième sacre dans cette compétition. L'autre demi-finale, entre le Raja Casablanca et les Egyptiens de Zamalek, sera disputée le samedi 1er novembre. La rencontre, initialement programmée, hier, a été reportée, le club marocain comptant huit joueurs testés positifs au Covid-19. À l'aller, le Raja Casablanca s'est imposé (1-0).

Damac FC

Chenihi buteur

Pour le compte de la seconde journée du championnat saoudien, Damac FC a concédé une nouvelle défaite et cette fois face à la formation d'Al Qadasiya (1-2), malgré un but de l'ancien international algérien, Ibrahim Chenihi. Le joueur passé par le MCE Eulma a réussi à égaliser pour son équipe à la 69' après une jolie frappe croisée, qui n'a laissé aucune chance pour le portier adverse. Ce but n'a malheureusement pas suffi à son équipe pour empocher son premier point en championnat, puisque Al Qadasiya a obtenu un penalty suite à une faute de Farouk Chafai. Un penalty qui a redonné l'avantage pour Al Qadasiya qui remporta finalement les trois points de cette rencontre face à l'équipe entraînée par l'Algérien Nouredine Zekri.