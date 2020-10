Lazio Rome

Une offrande pour Fares

Après sa belle prestation lors du match précédent face au Borussia Dortmund, Inzaghi a décidé d'aligner une nouvelle fois le latéral gauche algérien, Mohamed Fares, lors de la réception de Bologne dans son onze de départ. Mohamed Fares a joué en tant que piston gauche dans un schéma tactique en 3-5-2. L'ancien de SPAL a livré une belle prestation et a été à la hauteur de la confiance de son coach, dans une rencontre remportée par les Romains (2-1). Solide défensivement, Fares a multiplié les actions dans le secteur offensif et réussi à délivrer sa première passe décisive à la 76' pour le buteur italien Ciro Immobile. L'Algérien a sauvé le ballon de la sortie avec un joli retourné acrobatique qui s'est transformé en passe décisive pour son capitaine, qui a inscrit le deuxième but de la Lazio durant ce match.

Al Aïn

Taïder ouvre son compteur-but

Pour son premier match en Arabie saoudite, Saphir Taïder, qui a déjà été promu capitaine, a inscrit son tout premier but avec son nouveau club Al Aïn dans les filets d'El Ettifaq et de Raïs M'Bolhi. L'ancien milieu de l'Inter Milan a été fautif sur le premier but de l'équipe adverse après une mauvaise passe, qui a profité à l'international tunisien Naïm Sliti pour donner l'avantage pour El Ettifaq en première période. L'Algérien a corrigé son erreur en deuxième période après avoir transformé un penalty dans les filets de son coéquipier en sélection M'Bolhi. Malgré le but égalisateur, Al Aïn a perdu finalement son match dans les derniers instants de la rencontre (1-2).

CD Tondela

Première pour Khacef, Medioub absent

Le latéral gauche algérien, Naoufel Khacef, a été incorporé d'entrée face à Portimonense pour le compte de la cinquième journée du championnat du Portugal. C'est la première titularisation du défenseur de 22 ans avec sa nouvelle équipe. Il a été dans l'ensemble bon dans son couloir avec son équipe, CD Tondela. Lui et ses coéquipiers ont remporté finalement cette rencontre

(1-0). Un succès qui permet à Tondela de grimper à la 10e place au classement avec 5 points au compteur. Notons que Khacef a dû céder sa place à quatre minutes du terme en raison d'une blessure. L'autre Algérien de Tondela, et néo-international, Abdeljalil Medioub, n'a pas été convoqué pour cette rencontre.