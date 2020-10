Al Rayyan

Brahimi buteur malheureux

Dans le choc de la journée face à la formation d'Al Duhail, Yacine Brahimi et son équipe Al Rayyan ont perdu (1-2). L'ancien joueur du FC Porto était à la hauteur durant ce match face à un prétendant direct pour le titre. Il a même ouvert le score à la 42' d'une belle frappe croisée qui n'a laissé aucune chance pour le portier et son équipe termine le premier acte sur le score de (1-0). Après cet avantage, les joueurs d'Al Rayyan ont reculé et subi en deuxième période. Un repli défensif qui a permis à Al Duhail d'inscrire deux buts dans le second acte et de sortir avec les 3 points. Une deuxième défaite pour Al Rayyan en championnat

FC Metz

Boulaya fait parler de lui

Les journées défilent en Ligue 1 française et le meneur de jeu algérien, Farid Boulaya, continue de briller avec la formation de Metz depuis le début de saison. Dimanche, pour la réception de l'AS Saint-Etienne, l'international algérien a été une nouvelle fois titularisé, tout comme le gardien de but Alexandre Oukidja. Boulaya était l'un des éléments dangereux de son équipe, profitant des petits espaces pour créer le danger dans la surface. Le danger mené par Boulaya a débuté dès la 5' lorsqu'il a transformé un magnifique coup franc dans les filets des Verts. Cet avantage a donné encore plus d'ailes à ses coéquipiers durant ce match et Metz a doublé la mise en deuxième période après un CSC d'un joueur des Verts. Score final (2-0) pour le FC Metz et un nouveau clean-sheet par le portier international algérien Oukidja.

Boavista

Hamache réussit sa première

Pour sa première titularisation sous les couleurs du Boavista, le jeune latéral gauche algérien Yanis Hamache a réalisé des débuts prolifiques. Le joueur formé à l'OGC Nice a montré, dimanche, de très belles choses face à la formation de Famalicao (2-2), performant défensivement, Hammache a beaucoup apporté offensivement et fut récompensé de ses efforts en deuxième période en marquant son premier but de sa carrière en championnat portugais. Un but marqué grâce à une magnifique frappe lointaine à ras de terre que le gardien adverse n'a pas pu stopper.