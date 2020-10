JS Kabylie

Rodolphe et Boulahia attendus demain

La direction de la JS Kabylie a annoncé, dans un communiqué rendu public sur sa page officielle sur Facebook, que son attaquant, Zakaria Boulahia, devrait rentrer demain en Algérie. Le joueur de 23 ans devrait être accompagné par le préparateur physique de l'équipe première, le Français Rodolphe. Les dirigeants du club de la Kabylie ont annoncé que l'attaquant et le technicien français seront soumis à «une courte période de confinement avant de se remettre au travail».

US Biskra

Bouakaz prend ses fonctions

L'entraîneur suisso-tunisien Moez Bouakaz s'est officiellement engagé pour une saison avec l'US Biskra, a annoncé jeudi dernier, le club de Ligue 1 algérienne de football. Présenté jeudi dernier au siège du club des Ziban en présence du président Farès Benaïssa et le manager général Abdelkader Terria, Bouakaz succède à Nadir Laknaoui, qui a rejoint le NA Hussein Dey. Bouakaz a dirigé dans la soirée sa première séance d'entraînement. Le technicien suisso-tunisien sera secondé par l'ancien international algérien Haddou Moulay, qui était à la tête de l'équipe depuis le début de saison. Bouakaz (54 ans) possède une longue expérience sur les bancs des clubs algériens, à commencer par l'ES Sétif en 2007, avant de diriger l'USM Bel Abbès, le RC Relizane, le MC Oran, la JS Saouara, l'USM Béjaïa et CA Bordj Bou Arréridj. Lors de la 1ère journée de la Ligue 1, prévue le 28 novembre, l'US Biskra accueillera le nouveau promu, JSM Skikda.

RC Relizane

Les cinq dernières recrues présentées

La direction du RC Relizane, qui a trouvé des difficultés pour lancer les préparatifs de son club, nouveau promu en Ligue 1 de football, a réussi néanmoins à renforcer ses rangs dans les derniers jours du mercato estival clôturé mardi. Les dirigeants du RCR ont ainsi présenté, jeudi, leurs dernières recrues estivales devant la presse. Il s'agit de Gharbi, Barka, Chetih, Helal et Hitala. Quelques jours auparavant, le club de l'Ouest du pays a engagé Koulkhir, Barakat et Ould Hamou. L'opération de recrutement a débuté avec l'arrivée du gardien de but Bousder, qui fait son retour au club après un passage au MC El Eulma, Kadri, Balegh et Nekrouf, rappelle-t-on. En tout et pour tout donc, ils sont 12 joueurs à avoir rejoint le RCR en prévision du championnat de l'exercice à venir, dont le coup d'envoi est prévu pour

le 28 novembre.