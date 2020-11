Metz

Oukidja apprend à vivre avec le huis clos

À cause de l'évolution de la crise sanitaire en France, les clubs de Ligue 1 française seront désormais contraints d'évoluer à huis clos jusqu'au 1er décembre. L'international algérien, Alexandre Oukidja, a évoqué cette nouvelle donne, ce vendredi en conférence de presse. «Ce n'est jamais évident, a confié le champion d'Afrique. Quand on joue à domicile, on a besoin de nos supporters, ça peut changer le cours d'un match. Là, il faudra s'adapter. Que ce soit à domicile ou à l'extérieur, ce sera à huis clos. Il faut apprendre à vivre avec ça et à le gérer. Ce n'est jamais évident.» Le gardien de but du FC Metz a conclu: «À huis clos, il n'y a pas d'ambiance, cela peut ressembler à un match d'entraînement alors qu'on est en compétition. Il faut faire attention, c'est ça le réel danger. Il faut tout faire pour être professionnel et jouer le match à fond.» Son équipe recevra, aujourd'hui, Nîmes.

CAF

Ahmad Ahmad positif au Covid-19

Le président de la Confédération africaine de football (CAF) le Malgache Ahmad Ahmad, a été testé positif au coronavirus (Covid-19), a annoncé l'instance continentale dans un communiqué. «Après son arrivée au Caire mercredi 28 octobre, Ahmad Ahmad, président de la CAF, a présenté de légers symptômes grippaux, et s'est soumis au protocole de Covid-19. Ce jour, les résultats du test se sont révélés positifs», a indiqué la CAF. L'annonce de l'infection du président de la CAF intervient deux jours après avoir dévoilé sa décision de briguer un second mandat à la tête de l'instance africaine, dont l'AGE aura lieu le 12 mars prochain à Rabat (Maroc). «Le président s'est aussitôt isolé à son hôtel pour une durée minimale de 14 jours. Face à cette situation, toutes les personnes qui sont entrées en contact avec M. Ahmad ces sept derniers jours - notamment lors de son déplacement au Maroc pour la finale de la coupe de la Confédération, ont été informées et invitées à prendre les mesures nécessaires», conclut la CAF.