Al-Sadd

Retour gagnant pour Bounedjah

L'international algérien Baghdad Bounedjah, de retour d'une blessure au genou, a contribué à la qualification d'Al-Sadd pour la finale de la coupe de l'Emir du Qatar en dominant Al-Duhail sur le score de 4-1 (mi-temps: 0-1), en demi-finale disputée samedi. Incorporé au début de la seconde période par l'entraîneur Xavi Hernandez, l'attaquant algérien a inscrit le troisième but de son équipe à la 77e minute après un contrôle dans la surface de réparation. Bounedjah avait manqué les deux derniers matchs de son équipe en championnat et en coupe de l'Emir en raison de sa blessure. En finale, Al-Sadd affrontera l'équipe d'Al-Arabi qui s'est qualifiée vendredi aux dépens de Markhiya Sports (2-0) dans l'autre demi-finale.

Chabab Mohammedia

Signature imminente de Meziane

Abderrahmane Meziane, l'ex-attaquant de l'USM Alger, qui évolue actuellement à l'ES Tunis, serait sur le point de rejoindre le nouveau promu en première division marocaine de football, le Chabab Mohammedia, ont rapporté plusieurs médias locaux. «Le Chabab Mohammedia est en pleines négociations pour recruter le joueur algérien Abderrahmane Meziane. Les discussions sont à un stade avancé et devraient se conclure prochainement», selon la même source. Outre Meziane, «l'équipe de Mohammedia, qui possède une bonne assise financière, est en passe de conclure d'autres gros contrats, pour son retour en première division» ont encore annoncé ces mêmes médias. Meziane, n'a pas réussi à s'imposer à l'ES Tunis, puisqu'il n'a participé qu'à 14 matchs, toutes compétitions confondues, la saison dernière, pour un seul but marqué, et une passe décisive.

ES Tunis

C'est fini avec Meziani

Un arrangement à l'amiable a été trouvé entre Tayeb Meziani et l'Espérance sportive de Tunis. Le footballeur algérien de 24 ans a résilié son contrat avec le club champion de Tunisie et va devoir s'ouvrir à d'autres aventures. Tayeb Meziani aurait le mal du pays. Il serait confronté à un sérieux problème psychologique lié essentiellement au dépaysement et manque d'assistance mentale. Loin de cela, l'international algérien n'a pas réussi à s'imposer au sein de l'effectif des Sang et Or. Malgré ses bons débuts et ses nombreuses qualités, Meziani a donc convenu qu'il est préférable de mettre fin à son aventure avec l'Espérance de Tunis. Le désormais ex-Espérantiste va essayer de se trouver un nouveau point de chute afin de continuer sa carrière.