Cagliari

Di Francesco encense Ounas

Eusebio Di Francesco, l'entraîneur de Cagliari, a évalué la prestation de l'international algérien, Adam Ounas, ce samedi face à Bologne (3-2) en championnat. «L'équipe a mieux joué après l'entrée d'Adam Ounas», a confié le technicien italien en conférence de presse. L'ancien milieu de terrain de l'OGC Nice est entré en jeu à la 63e minute pour le déplacement à Bologne. Titularisé, il y a quelques jours, en coupe d'Italie, Adam Ounas a été incorporé à trois reprises depuis son arrivée à Cagliari.

Besiktas

Ghezzal étincelant

Pour sa deuxième titularisation sous les couleurs de Besiktas, l'ailier international algérien, Rachid Ghezzal, a laissé une bonne impression et a été décisif sur l'unique but de la rencontre. Le joueur prêté par Leicester City a joué l'intégralité du match et était derrière plusieurs bonnes occasions pour son équipe. Rachid Ghezzal était derrière l'unique but de la rencontre après avoir posé le ballon sur la tête de

l'attaquant Larin qui a ouvert le score à la 55e minute. Le joueur formé à Lyon a écopé aussi d'un carton jaune durant la deuxième période. Score final 1-0 pour le Besiktas face à la formation de Yeni Malatyaspor.



Tondela

Première pour Medioub

Le néo-international algérien Abdeljalil Medioub a effectué ses débuts professionnels dans un grand championnat, hier, lors du déplacement de son club Tondela chez le Sporting Lisbonne. Le défenseur âgé de 23 ans qui avait évolué en 2019 en Géorgie avec le Dinamo Tbilisi avec notamment deux matchs d'Europa League, n'avait pas joué la moindre minute avec l'effectif professionnel en Espagne avec Grenade ou en France avec Bordeaux. Ce fut fait donc contre le Sporting, en remplaçant son compatriote Naoufel Khacef à la 67e minute, alors que Tondela perdait 2-0. Medioub (n°28) qui a évolué à droite au sein d'une défense à trois, n'a rien pu faire sur les deux autres buts inscrits par le Sporting qui s'est imposé 4-0.