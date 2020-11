AS Saint-Etienne

Plaide pour la réintégrationde Boudebouz

Indésirable à l'AS Saint-Etienne et mis à l'écart par Claude Puel, Ryad Boudebouz aurait pu quitter les Verts cet été. Seulement voilà, ses négociations avec le Qatar SC, il y a quelques semaines, n'avaient pas finalement abouties. Toujours dans l'effectif, le milieu de terrain algérien n'est toujours pas utilisé par l'entraîneur. Un choix que Loïc Perrin, ancien capitaine de l'ASSE, ne comprend pas. Au lendemain de la nouvelle défaite des Verts face à Montpellier, il a plaidé en faveur de la réintégration de l'ancien joueur du Bétis. «J'espère que Claude Puel va faire appel à Ryad Boudebouz. On sait comment ça marche ces épisodes de mercato, ´´je pars, je pars pas´´. Moi ce que je vois c'est que Ryad est resté, il fait partie du groupe. On a un vrai joueur de Ligue 1. Il a eu des performances en dents de scie l'année dernière, même lui le sait. Mais on a un vrai joueur de Ligue 1 et il est disponible. Pourquoi ne pas s'en servir? C'est pesant pour n'importe quel joueur et ce n'est pas facile pour les coéquipiers qui sont là et l'accompagnent au quotidien. Ce n'est pas la première fois que ça arrive, je connais ce genre de situation, ce n'est pas évident», a-t-il déclaré.

Boavista

Hamache buteur face au Benfica

Pour sa deuxième titularisation avec Boavista, le latéral gauche algérien, Yanis Hamache, a laissé sa marque une nouvelle fois, et cette fois-ci face au leader le Benfica. Il a été très bon sur son côté gauche, en étant solide défensivement malgré la présence de Pizzi sur son couloir. La participation offensive du jeune

de 21 ans a été récompensée en première période lorsqu'il a fait un joli centre pour un coéquipier qui ramène un penalty, transformé avec succès. En deuxième période, Hamache a reçu un centre en retrait à l'entrée de la surface est s'est retrouvé en position pour marquer, avant de fusiller le portier adverse qui n'a eu aucune chance pour stopper le ballon. C'est le deuxième but de Yanis Hamache en deux titularisations avec le Boavista cette saison. Score final (3-0) pour le Boavista qui remporte ses trois premiers points en championnat cette saison.