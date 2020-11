ADIDAS

Le nouveau maillot de l'EN présenté

Le nouveau maillot de l'Equipe nationale algérienne a enfin été présenté, jeudi, et a été porté pour la première fois en match, dans la soirée face au Zimbabwe. Il s'agit du maillot domicile 2020-2021, en blanc. À l'image du maillot dévoilé en 2019 et avec lequel la sélection de Riyad Mahrez a été sacré, c'est une tenue basée sur un template qui a été mise en place par la marque aux trois bandes. Bien évidemment construit autour d'un mélange de blanc et de vert, le maillot principal des Fennecs pourrait tout simplement dévoiler les prémices de template des maillots de la saison 2021-2022 et notamment le modèle Condivo 21 comme le souligne FootyHeadlines. Très simple dans sa conception avec deux bandes vertes visibles sur les flancs et les trois bandes disposées sur les épaules, la tenue reste basique, tout en étant agrémentée d'un motif type camouflage en ton sur ton. En marge du côté design, il est intéressant de noter que le maillot est doté de la technologie Prime Blue. Une technologie qui a fait son apparition récemment chez Adidas et qui était notamment déjà visible sur le template Condivo 20 de la marque allemande. Utilisée notamment sur le maillot extérieur de l'Olympiakos cette saison, cette technologie qui a pour objectif de mettre fin aux déchets plastiques sera pleinement utilisé chez Adidas à partir de 2024 et commence à se faire sa place dès aujourd'hui. Pour ce qui est de sa commercialisation, la FAF et son équipementier ont évoqué une mise en vente à partir du 15 décembre 2020.

L'autre match

La Zambie bat le Botswana

Avant la rencontre jouée, jeudi soir, entre l'Algérie et le Zimbabwe (3-4), la Zambie a réussi à glaner ses premiers trois points en s'imposant face au Botswana d'Adel Amrouche sur le score de (2-1). La Zambie qui devait absolument gagner cette rencontre a ouvert le score à la 44e minute par Mwepu, mais une minute après, elle s'est fait rejoindre au score par l'intermédiaire de Orebonye. Les Zambiens sont entrés sur le terrain en deuxième avec l'envie de gagner et ils ont réussi à doubler la mise par Sikombe qui a réussi à offrir à la Zambie ses premiers trois points dans la compétition et se trouve désormais à la 3e place à une unité seulement derrière le Zimbabwe.