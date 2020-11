CS Constantine

Ahmed Milat n'est plus

L'ancien secrétaire général du CS Constantine, Ahmed Milat, est décédé lundi en fin d'après-midi, à l'âge de 71 ans, suite à des complications cardiaques et a été inhumé au cimetière d'El Baâraouia, dans la commune d'El Khroub. Milat, qui a occupé plusieurs postes administratifs pendant plus de 40 ans, au sein de la direction du CSC, était un cadre des plus compétents dans la gestion des affaires juridiques de l'équipe. Le défunt, surnommé «le doyen de la maison des clubistes», était un des principaux fondateurs du projet de l'Académie des jeunes et du centre de formation du CSC.

CAF

Senghor a un programme «ambitieux et innovant»

Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Augustin Senghor, a promis lundi, de proposer au football africain, qu'il aspire à diriger, un programme «ambitieux et innovant». Senghor, candidat à l'élection à la présidence de la CAF, prévue le 12 mars 2021 à Rabat, va dévoiler les détails de son programme, lors d'une rencontre avec les journalistes, la semaine prochaine, à Dakar. S'exprimant lors d'une conférence, il a fait part de sa volonté de tendre la main à toutes les Fédérations nationales de football du continent, s'il est élu à la tête de la CAF. «Je suis prêt à répondre à l'appel de l'Afrique et de son football, pour un challenge exaltant et de dimension continentale. Je suis prêt à le relever avec l'intime conviction qu'il faut créer une dynamique positive, symbolisée par un comité exécutif solidaire et travaillant dans l'intérêt du football africain», a dit Senghor.

Nigeria

Obodo échappe à ses ravisseurs

L'ancien international de football nigérian, Christian Obodo, enlevé dimanche dernier dans le Sud du Nigeria, a indiqué lundi être parvenu à s'échapper. Cet habitué de l'équipe du Nigeria, entre 2003 et 2008, a décrit comment ses ravisseurs ont conduit autour de la ville pendant plusieurs heures, jusqu'à ce que les deux hommes lui demandent d'arrêter la voiture et sortent pour aller parler à leur complice dans la voiture derrière. «J'ai regardé derrière et, sentant un peu d'espace, je suis parti à toute allure», a-t-il déclaré. Obodo avait déjà été enlevé dans la même région en 2012 et secouru le lendemain lors d'une descente de police. Ses ravisseurs avaient alors exigé une rançon d'environ 188 000 dollars. Passé par Pérouse, la Fiorentina et l'Udinese en début de carrière, l'ancien milieu de terrain a achevé celle-ci en 2017, après une dernière pige en Grèce, à l'Apollon Smyrnis.