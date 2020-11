Assistance vidéo à l'arbitrage

Des mesuressimplifiées?

La FIFA a annoncé mardi être en train de réfléchir au développement d'une assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) plus «simplifiée» et plus «abordable», qui par la suite sera déployée à tous les niveaux du football. Le groupe de travail «Innovation et Excellence» de l'instance mondiale du football présentera prochainement à la FIFA et à l'IFAB, le garant des lois du jeu, une «recommandation» pour la mise en oeuvre de cette réforme. Son développement répond au «but de créer des systèmes plus abordables et de permettre l'utilisation de l'assistance vidéo à l'arbitrage à tous les niveaux du football», précise la FIFA, évoquant la possibilité de faire diminuer «la qualité et les exigences minimales» des «installations technologiques» de la VAR. L'assistance vidéo à l'arbitrage n'est en place actuellement que dans les compétitions et ligues majeures.

Mondial des clubs 2020

Rendez-vous au Qatar en 2021

La Coupe du monde des clubs 2020, initialement prévue en décembre prochain, se déroulera finalement du 1er au

11 février 2021 au Qatar en raison de la pandémie de Covid-19, a annoncé mardi la FIFA. La décision de reporter le tournoi au mois de février 2021 a été prise par le Bureau du Conseil de la FIFA qui a pris une série de décisions en relation avec les compétitions de l'instance internationale. Le tournoi de la saison dernière s'est terminé par un succès de Liverpool face à Flamengo en finale (1-0 AP). La FIFA n'a pas précisé si les supporters seraient en mesure d'assister à l'un des matchs. En accord avec son protocole relatif aux matchs internationaux, la FIFA et le pays hôte fourniront les garanties sanitaires nécessaires à la santé et à la sécurité de tous les participants, souligne-t-elle.

FIFA

Les mondiaux U17 et U20 féminines annulés

Les Coupes du monde de football U17 et U20 féminines, initialement prévues en 2020, sont annulées à cause de la pandémie de coronavirus, a annoncé mardi la FIFA. Initialement prévues en 2020, les Coupes du monde U17 et U20 féminines avaient été reportées à début 2021 en raison de la pandémie de coronavirus. Mais la situation étant encore critique, la FIFA a décidé ce mardi d'annuler ces deux éditions. Par ailleurs, les droits d'organisation des prochaines éditions seront proposés aux mêmes pays hôtes pour 2022. L'instance a donc statué que le Costa Rica accueillerait la Coupe du monde féminine U20 de 2022 et que l'Inde organiserait celle des U17 en 2022.