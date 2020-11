ES Sétif

Exploitation de l'unité d'hébergement du complexe 8-Mai 1945

La direction de l'ES Sétif a conclu jeudi un accord avec la direction de l'office du Complexe omnisports 8-Mai 1945 pour l'exploitation de l'unité d'hébergement et de récupération. La signature s'est déroulée au siège de l'académie sportive de la wilaya de Sétif qui se trouve sous les gradins du stade et qui com-prend le pavillon d'hébergement et de récupération, en présence notamment du DJS et des dirigeants actuels et anciens de l'ESS. Le président du CSA/ ESS, Kamel Lafi, a déclaré que cela constitue «un premier pas vers la création promise lors de la récente assemblée général élective d'une académie qui prendra en charge les jeunes talents». «Le second pas sera l'ouverture du capital du club à la souscription dans le souci de diversifier les ressources financières», a ajouté Lafi.

AS Khroub

Vers la mise en place d'un directoire

Un directoire composé de membres représentant l'équipe de football de l'AS El Khroub (Ligue 2) sera «prochainement» mis en place faute de candidats au poste de président du club, a appris jeudi l'APS de la DJS de la wilaya de Constantine. La constitution de ce directoire intervient conformément à la réglementation de la LFP dans le cas où aucun candidat ne se présente pour la présidence d'un club après l'organisation de trois AGE. Une AGEX se tiendra à la fin du mois de décembre en présence du président de l'APC d'El Khroub et du bureau d'exécutif du club après la fin des échéances fixées pour l'élection du président et ce en vue de proposer des membres à la tête du directoire devant assurer la gestion administrative de l'ASK,a fait savoir le même responsable.

WA Tlemcen

La direction met en demeure ses joueurs

Les joueurs du WA Tlemcen ont été mis en demeure par la direction de leur club après avoir poursuivi leur mouvement de grève jeudi pour le deuxième jour consécutif, a-t-on appris de l'entraîneur Aziz Abbès. Celui-ci a fait savoir que ses protégés ont séché l'entraînement jeudi aussi, au moment où la direction du club a fait appel à un huissier de justice pour constater leur absence. Les dirigeants du WAT ont accordé un ultimatum jusqu'à aujourd'hui à leurs protégés pour reprendre le travail, faute de quoi ils prendront les mesures prévues par le règlement intérieur du club.