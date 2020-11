Bétis Séville

Mandi testé positif au Covid-19

Après Yacine Brahimi et Ramy Bensebaïni qui ont été contrôlés positifs au Covid-19, c'est autour du défenseur du Bétis Séville Aïssa Mandi d'être testé positif. Les «Verdioblancos» ont indiqué dans un communiqué officiel que son défenseur algérien a été contrôle positif au nouveau coronavirus et fut mis en quarantaine afin de suivre le protocole sanitaire dédié. Aïssa Mandi est le quatrième joueur à avoir été testé positif au Covid-19 depuis la fin de la trêve internationale, et la double confrontation face au Zimbabwe, après Ramy Bensebaïni (Borussia Mönchengladbach, Allemagne), Yacine Brahimi (Al Rayyan, Qatar) et azzedine Doukha (Al-Raed, Arabie saoudite).

Milan AC

Bennacer grandiose face à Naples

Dans le choc de cette 8e journée entre le Milan et Naples au San Paolo, les Rossoneri se sont imposés (3-1) avec une masterclass d'Ismaël Bennacer, passeur décisif sur le dernier but milanais. Titularisé comme à son habitude avec Franck Kessié, Bennacer a offert une prestation de rang en étant très bon dans la récupération et dans les duels physiques dans cette zone du terrain. Il était l'un des joueurs qui a réussi le plus de tacles dans ce match avec cinq interventions réussies sur cinq tentatives. Précieux dans le travail défensif, le dossard n°4 a aussi grandement participé au jeu offensif en essayant d'alimenter les attaquants par de bonnes passes et l'une d'elles a été décisive dans les derniers instants du match. Dans le temps additionnel, Bennacer a lancé le jeune ailier norvégien Hauge qui trompe le gardien napolitain à la conclusion d'un mouvement sur le côté gauche et marque ainsi son tout premier but avec le Milan AC.

Montpellier

Triple coup de «zelif» de Delort

Surnommé «Andy Bouzelouf» par ses coéquipiers en Equipe nationale algérienne après son but face au Zimbabwe, Delort a fait honneur à son sobriquet en marquant un doublé et une passe décisive avec des coup de tête impressionnants face à Strasbourg (4-3). Il a inscrit son premier but à la 13' sur un centre de Sambia au second poteau. Il recule avant de placer un coup de casque de dix mètres, qui termine dans le petit filet du gardien. A la 31', sur un extérieur du pied de Ristic, il plonge au point de penalty pour marquer de nouveau de la tête. Alors que le score était de 3-3, il est passeur sur le dernier but de son équipe, signé Laborde, pour une victoire (4-3), d'un déviation de... la tête! Il porte ainsi son total à six buts en 11 matchs cette saison.