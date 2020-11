Classement FIFA

L’Algérie perd une place

Dans le nouveau classement FIFA, publié, hier, la sélection nationale algérienne a perdu une place. Les Verts sont désormais au 31e rang au classement mondial. Les coéquipiers de Riyad Mahrez ont remporté une victoire (3-1) et arraché un nul à l’extérieur (2-2), durant ce mois de novembre, lors de la double confrontation contre le Zimbabwe, lors des éliminatoires de la CAN-2021, repoussée à 2022 au Cameroun. Sur le plan continental, les Verts sont toujours à la troisième place du podium derrière la Tunisie et le Sénégal.

Europa League

Ghoulam dans l’équipe-type

De retour dans le onze de Naples, jeudi dernier, contre les Croates de Rijeka, l’international algérien, Faouzi Ghoulam, fait partie de l’équipe-type UEFA de la quatrième journée de la phase de poules de l’Europa League. Pour sa première titularisation après plus d’un an, l’ancien défenseur stéphanois a délivré une excellente prestation et semble déterminer à regagner sa place au sein de l’effectif napolitain. Son équipe l’a emporté (2-0).

Qatar SC

Belaïli signe un doublé

Titulaire une nouvelle fois, jeudi, avec son nouveau club, le Qatar SC, l’international algérien, Youcef Belaïli, a inscrit son deuxième but de la saison en deux matchs disputés en championnat. Lors de la première période du match de QSL face à Al Atabi, Belaïli a été accroché par le défenseur adverse et s’écroule dans la surface de réparation. Immédiatement; l’arbitre du match s’est saisi de son sifflet et a désigné le point de penalty offrant l’occasion à Belaïli, tireur désormais désigné, de le mettre au fond des filets en inscrivant son deuxième but de la saison. Un but marqué qui permet donc au Qatar SC de mener sur le score de (1-0). En deuxième période Belaïli ne s’est pas montré comme en première, il a suffi pour l’ailier algérien de faire des passes dangereuses pour son attaquant qui s’est contenté de manquer les belles opportunités mais dans les derniers instants du match, l’ancien de l’Espérance s’est montré une nouvelle fois décisif, il a dribblé un défenseur et ce dernier était obligé de commettre la faute dans la surface, l’arbitre a revu l’action avec la VAR et décidé de siffler un penalty pour Belaïli. Celui-ci l’a tiré et inscrit son deuxième but du match et offre pour son équipe trois points précieux. Belaïli est déjà impliqué à 6 points en deux rencontres seulement en championnat pour son club Qatar SC .