OGC Nice

Atal déclare forfait contre Dijon

L'international algérien de l'OGC Nice, Youcef Atal, blessé à une cuisse, a déclaré forfait pour la réception de Dijon, hier, pour le compte de la 12e journée du championnat de France de football, a indiqué le coach azuréen. «Il a reçu une grosse béquille derrière la cuisse face au Slavia (jeudi lors de la défaite en Ligue Europa, 1-3), a expliqué l'entraîneur de l'OGC Nice, Patrick Vieira, en conférence de presse d'avant-match. Il faut laisser passer 48 heures pour connaître la gravité de sa blessure». Le latéral droit algérien avait déjà manqué trois matchs de Nice en championnat contre respectivement Bordeaux, Nantes et Saint-Etienne à cause de blessure et un quatrième face à Monaco en raison du Covid-19.

Bordeaux

Un bon Zerkane face au PSG

Les Girondins de Bordeaux ont réussi à tenir tête aux champions de France (2-2), samedi soir au Parc des Princes, pour le compte de la 12e journée de Ligue 1. Aligné d'entrée de jeu par Jean-Louis Gasset, l'international algérien, Mehdi Zerkane, a délivré une belle copie contre les parisiens avant de céder sa place à Rémi Oudin à la 59e minute de jeu. Le nouveau milieu de terrain de l'Equipe nationale est en train d'enchaîner les titularisations depuis quelques journées. Mehdi Zerkane a pris part à huit rencontres depuis le début de saison dont quart en tant que titulaire.

CS Sfax

Mansouri et Cheraïtia ont signé

La direction du CS Sfaxien a annoncé ce samedi sur ses réseaux sociaux, l'arrivée de deux joueurs algériens, Zakaria Mansouri et Sabri Chraïtia. Zakaria Mansouri, milieu de terrain offensif formé au Paradou AC et passé par le MC Alger, a officiellement rejoint la formation tunisienne. Sabri Cheraïtia, l'arrière gauche de 24 ans ayant lui aussi fait toutes ses classes au PAC, a décidé de rejoindre le CSC après une année en prêt au NA Hussein Dey.