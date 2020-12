Cagliari

Ounas enchaîne

Prêté en début de saison par son club de Naples à Cagliari, l'international algérien, Adam Ounas commence à enchaîner les titularisations avec sa nouvelle équipe. Ounas a enchaîné une troisième titularisation de rang à l'occasion de la réception de Spezia Calcio pour le compte de la 9e journée de Série A. L'ailier droit algérien de 24 ans a réalisé un bon match dans l'ensemble. Il a été remplacé à la 77e minute par son entraîneur, Eusebio Di Francesco. Son équipe a concédé un match nul sur son terrain (2-2). Après cette journée, Cagliari pointe à la 11e place au classement de la Série A, avec 11 points au compteur.

Pays-Bas

Darfalou retrouve le chemin des filets

Muet depuis 5 journées après avoir perdu sa place de titulaire, l'attaquant international algérien Oussama Darfalou a frappé, dimanche, et laissé sa marque durant le match de son équipe Vitesse face à Fortuna Sittard (2-0). L'ancien attaquant de l'USMA est entré en deuxième période à l'heure de jeu, lorsque le score était vierge. Cette entrée a été bénéfique pour son club puisqu'il a réussi à ouvrir le score et inscrire son troisième but de la saison d'une belle tête croisée sur corner. Ce but a poussé l'équipe adverse à sortir de sa zone pour essayer d'égaliser, ce qui a permis aux coéquipiers de Darfalou de trouver des espaces et inscrire un deuxième but.



Sénégal

Décès de Papa Bouba Diop

L'ancien milieu de terrain international sénégalais, Papa Bouba Diop, est décédé à l'âge de 42 des suites d'une longue maladie. Diop avait marqué le but de la victoire contre l'Equipe de France championne du monde en titre lors du match d'ouverture du Mondial-2002 à Séoul. La sélection sénégalaise, entraînée par le Français Bruno Metsu, décédé en 2013, avait atteint les quarts de finale où elle avait été battue par la Turquie (1-0 AP). Au cours sa carrière, Diop, né à Dakar, a joué en Suisse (Vevey, Neuchâtel Xamax, Grasshopper Zürich), à Lens entre 2001 et 2004, en Angleterre (Fulham, Portsmouth, West Ham, Birmingham) et en Grèce à l'AEK Athènes. Dans un tweet le président sénégalais Macky Sall a rendu hommage au joueur.