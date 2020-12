GP de Sakhir de formule 1

Hamilton forfait à cause du Covid-19

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) est positif au Covid-19 et sera donc forfait pour le Grand Prix de Sakhir de F1 de vendredi à dimanche à Bahreïn, ont annoncé, hier, la Fédération internationale de l'automobile (FIA) et son écurie. «Il s'est réveillé lundi matin avec des symptômes légers et a été informé au même moment qu'un de ses contacts avant son arrivée à Bahreïn (la semaine précédente, ndlr) avait été testé positif, précise Mercedes dans un communiqué. Lewis a donc fait un test qui s'est avéré positif. Cela a depuis été confirmé par un autre test.»

Basket-ball - NBA

Andrew Bogut prend sa retraite

Le pivot vétéran australien, Andrew Bogut, qui a fêté ses 36 ans samedi et qui fut champion NBA avec les Golden State Warriors en 2015, a annoncé, hier, qu'il prenait sa retraite après

15 ans de carrière au plus haut niveau. L'Australien, qui avait été choisi en première position de la Draft en 2005 par les Milwaukee Bucks, a expliqué que la pandémie de coronavirus, qui a mis à l'arrêt la saison de basket pendant plusieurs mois, lui avait laissé le temps de réfléchir à son avenir. «Cette décision n'a pas été facile à prendre, mais je pense que c'est la bonne», a expliqué le trentenaire sur son podcast «Rogue Bogues». «Je quitte le monde professionnel du basket avec effet immédiat», a-t-il ajouté. Bogut a également révélé avoir dû subir récemment deux opérations chirurgicales en raison de douleurs chroniques.



Tir sportif

L'ISSF en réunion avec les associations membres

La Fédération internationale de tir sportif (ISSF) tiendra des réunions avec les associations membres, du 12 au 14 décembre par visioconférence en raison de la pandémie de coronavirus (Covid-19), a annoncé l'instance sur son site. Les Fédérations du continent africain dont l'Algérie ouvriront, le samedi 12 décembre, cette série de réunions qui seront présidées par le premier responsable de l'instance internationale de tir sportif, le Russe Vladimir Lisin. «Lors de ces rencon-tres, les fédérations membres auront un aperçu des activités de l'ISSF et des principales décisions prises en 2020. Elles recevront également des informations sur la réalisation des programmes du Fonds de développement et le calendrier des Championnats

ISSF 2021-2022.

Une discussion sur le développement futur du sport de tir sur chaque continent aura aussi lieu», a indiqué l'ISSF.