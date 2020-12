Manchester City

Mahrez dans l'équipe-type de la journée

Auteur d'une prestation XXL, samedi dernier, en Premier League face à Burnley (5-0), inscrivant notamment un triplé, Riyad Mahrez a été choisi dans l'équipe-type de la 10e journée du championnat d'Angleterre établie par le quotidien anglais The Guardian. Mahrez gonfle un compteur buts en championnat bloqué jusqu'alors à 1 but en 9 rencontres (désormais 4 réalisations en 10 matchs). Le joueur, quelque peu décrié par certains observateurs en ce début de saison, répond à ses détracteurs et franchit la barre des 60 buts en Angleterre.

Ligue 1 - 2e journée

Deux matchs reportés, quatre télévisés

La 2e journée du cham-pionnat de Ligue1 se déroulera les 4 et 5 décembre prochain et sera amputée de deux matchs:

MC Alger- O Médéa et CR Belouizdad -JSM Skikda, en raison de la participation des deux clubs algérois au tour préliminaire retour de la Ligue des champion d'Afrique, a indiqué la Ligue de football professionnel (LFP) lundi. Ainsi, quatre rencontres se joueront le vendredi 4 décembre et quatre autres le samedi 5 décembre, selon le programme de la deuxième journée publié ce lundi sur le site de la LFP. par ailleurs, quatre matchs de cette journée seront retransmis par la télévision nationale.

Programme Vendredi

AS Ain M'ilila -NC Magra 14h

CABB Arréridj- USM Bel Abbès 14h

Paradou AC- CS Constantine 15h (télévisé)

MC Oran- JS Kabylie 16h (télévisé)

Samedi

US Biskra - NA Hussein Dey 14h

JS Saoura- USM Alger 14h

ES Sétif- RC Relizane 15h (télévisé)

ASO Chlef- WA Tlemcen 16h (télévisé).

Reportés

MC Alger - O Médéa

CR Belouizdad -JSM Skikda