Trophée du meilleur cycliste africain 2020

Youcef Reguigui nommé

Le coureur cycliste algérien Youcef Reguigui (Terengganu Cycling Team) est nommé pour le pour le titre du meilleur cycliste africain de l'année 2020, ont annoncé les organisateurs. Youcef Reguigui avait pris la 3e place du Trophée cycliste africain de l'année 2019, remporté par le Sud-Africain Daryl Impey. Le coureur algérien s'est distingué en 2020 en remportant notamment la 5e étape de la Tropicale Amissa Bongo, une première pour le cyclisme algérien. Il avait terminé l'épreuve à la 4e place avec un chrono de 22h22:29, soit à 6 secondes seulement du Français Jordan Levasseur qui a enlevé le maillot jaune de ce tour devant l'Erythréen Natnael Tesfazion. Outre le champion algérien, la liste des nomminés est composée de neuf autres coureurs, selon la liste dévoilée par les organisateurs de la Tropicale Amissa Bongo. Ce trophée créé en 2012 a pour but de récompenser le coureur qui par ses résultats sur le continent et sur le reste de la planète, a le plus contribué à faire rayonner et à faire connaître le cyclisme africain. Le jury présidé par Bernard Hinault le quintuple vainqueur du Tour de France est composé de directeurs sportifs, d'entraîneurs, de dirigeants, de coureurs africains, de journalistes africains et européens. Ils devront voter pour désigner le successeur de Natnael Berhane (2012), Louis Meintjes (2013, 2017), Mekseb Debesay (2014), Daniel Teklehaimanot (2015), Tesfom Okubamariam (2016), Joseph Areruya (2018) et Daryl Impey (2019). Les résultats seront proclamés le 16 décembre prochain.

Préparation olympique

Des subventions pour trois disciplines

Les sélections nationales de basket-ball, de volley-ball et de luttes associées ont bénéficie mardi de subventions financières individuelles destinées à la préparation des Jeux olympiques de Tokyo 2021 et des Jeux méditerranéens d'Oran 2022, indique un communiqué du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS). Ces subventions financières ont été attribuées à des sélections nationales masculines et féminines de basket-ball et de volley-ball, ainsi qu'à 18 lutteurs. «Ces subventions financières individuelles s'inscrivent dans le cadre d'un programme d'action qui englobe la prise en charge de la préparation sportive, la réhabilitation des infrastructures et l'amélioration de la situation socioprofessionnelle des athlètes», précise le MJS. Le MJS poursuit ainsi l'opération de prise en charge des athlètes qualifiés ou encore en course pour une qualification aux Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2021 et aux Jeux méditerranéens d'Oran 2022, entamée mardi dernier à Alger.