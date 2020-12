Stade du 8-Mai 1945 de Sétif

L'aménagement de l'infrastructure achevé

Les travaux d'aménagement des vestiaires du stade du 8-Mai 1945 de Sétif conformément aux recommandations de la commission d'homologation des stades de la LFP ont été achevés, a assuré mardi, le directeur de l'Office du Parc Omnisports de cette wilaya (OPOW), Lahcène Laâdjadj. Deux salles de vestiaires ont été ainsi réaménagées «en seulement une semaine» de sorte à porter le nombre à quatre conformément au protocole sanitaire de prévention du Covid-19 et aux recommandations de la commission. Le stade est désormais fin prêt pour accueillir le RC Relizane pour le compte de la 2e journée du championnat de Ligue1. De multiples travaux ont été exécutés au niveau des différentes unités du complexe, dont celles des soins, d'hébergement et de récupération. Les travaux de réhabilitation de la piscine et de la salle omnisports sont à 60% terminés.

CTN de Sidi Moussa

Réception du terrain «T3» le 20 décembre

La réception du terrain en gazon naturel, appelé T3, du Centre technique national (CTN) de Sidi-Moussa est prévue pour le 20 décembre. Ce projet a porté sur la transformation dudit terrain, qui était en revêtement synthétique, en pelouse naturelle, précise l'instance fédérale sur son site officiel. Le CTN disposera désormais de trois terrains en herbe, dont un destiné exclusivement à l'équipe nationale (T1), un deuxième dont le gazon a été déplaqué pour être installé au Centre technique régional de Khemis Miliana (Aïn Defla) et le tout nouveau T3, en plus d'un quatrième terrain qui, lui, reste en revêtement synthétique. «Ce projet d'engazonnement a été réalisé par l'équipe spécialisée relevant du CTN et sur les fonds propres de la Fédération algérienne de football», souligne la FAF.

Nouveau stade d'Oran

La pelouse hybride fin prête

La pelouse hybride du nouveau stade de 40 000 places d'Oran, dont les travaux sont en voie d'achèvement, est fin prête pour être réceptionnée par les services concernés, a-t-on appris du directeur de l'entreprise réalisatrice Farid Bousaâd. La clôture du chantier a été effectuée lundi après le traçage du terrain et la pose des bois. La pelouse est ainsi «disposée pour accueillir la compétition». Il a, en outre, fait savoir que son entreprise a été également chargée de l'entretien de l'herbe pour une durée d'une année, assurant que toutes les dispositions ont été prises pour que ce dernier «garde sa splendeur».