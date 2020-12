Coupes africaines

la FAF réunit le CRB, le MCA, l'ESS et la JSK

«Le siège de la Fédération algérienne de football, à Dély Ibrahim, a abrité jeudi dernier, une réunion de coordination en présence des représentants des quatre clubs engagés en coupes africaines, à savoir le CR Belouizdad et le MC Alger, en Ligue des Champions, et l'ES Sétif et la JS Kabylie, en coupe de la CAF», a annoncé l'instance fédérale algérienne sur son site officiel, hier.«L'objet de cette séance était d'informer les clubs des dernières décisions et autres recommandations de la CAF relatives à l'organisation des rencontres dans le contexte particulier de la pandémie de Covid-19, a indiqué la FAF dans son communiqué. La même source a ajouté que: «Bien que les dirigeants du CRB et du MCA aient été déjà conviés à une première réunion, le département des compétitions internationales que gère Youcef Koudri, a tenu à les solliciter une seconde fois afin de débriefer le retour d'expérience, puisque les deux clubs ont déjà pris part au tour préliminaire de la Ligue des Champions (même si le Mouloudia n'a pas disputé le match retour en raison de l'absence de l'adversaire).»

«Les présents ont passé en revue plusieurs points, notamment les obstacles et autres difficultés rencontrées ou bien appréhendées à l'avenir», a précisé la FAF avant de conclure en indiquant qu' «à ce titre, il a été convenu de saisir les autorités concernées afin de bénéficier d'un accompagnement et de facilitations qui permettront à nos clubs de représenter dignement le football algérien sur le continent».

Sélection U-20

Blessé, Touati quittera le stage

«Première défection au sein de la sélection nationale des U20 qui sera, malheureusement, privée des services de l'attaquant du Paris SG, Hussayn Touati (19 ans)», indique la Fédération algérienne de football sur son site officiel. «En effet, après les premiers examens médicaux effectués, il s'est avéré que Touati souffrait d'une blessure avant même l'entame du stage, ce qui a amené le staff médical à le dispenser de prendre part au tournoi», explique l'instance fédérale algérienne.

«Déçu, Touati devra quitter la sélection et regagnera Paris dès dimanche», indique la FAF. Pour rappel, la délégation de l'Equipe nationale s'envolera ce samedi 12 décembre 2020, en direction de Tunis où elle prendra part au tournoi UNAF des U20 qualificatif à la CAN 2021.