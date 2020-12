USM Alger

Thierry Froger attendu ce dimanche

Le nouvel entraîneur de l'USM Alger, Thierry Froger, est attendu, ce dimanche, pour entamer sa mission, a indiqué la formation usmiste sur sa page Facebook.

Selon la même source, le technicien français, qui a obtenu l'autorisation d'entrée en Algérie, jeudi dernier, en fin d'après-midi, signera son contrat d'un an le même jour. Froger fera ainsi son retour à la maison des Rouge et Noir avec qui il a remporté le titre de champion d'Algérie lors de la saison 2018-2019.

A titre de rappel, l'USMA était drivée par François Ciccolini, avant que ce dernier ne soit limogé pour faute grave, après avoir boycotté la cérémonie protocolaire de remise des médailles, lors de la Supercoupe d'Algérie.

La direction du club avait ensuite pris la décision de nommer Benaraïbi Bouziane, ex-entraîneur adjoint de Ciccolini, à la tête de l'équipe. En championnat, l'USMA occupe la 17e position (1 pt) après avoir disputé deux matchs. Le premier a été perdu à domicile face à l'ES Sétif (0-2) et le second est un match nul ramené de Béchar, samedi dernier, face à la JS Saoura (2-2). Pour leur

3e sortie, les gars de Soustara défiaient, hier, au moment où on mettait sous presse, le WA Tlemcen au stade Akid Lotfi.

Ligue des champions féminine

La CAF approuve le règlement de la compétition

Le Comité exécutif de la Confédération africaine de football, réuni jeudi au Caire, a approuvé le règlement de la ligue des champions féminine qui sera organisée annuellement, a indiqué l'instance africaine. Selon le règlement de cette nouvelle compétition en Afrique, le club champion de la dernière Ligue nationale de chaque association sera engagé par celle-ci. Les éliminatoires seront organisées dans les six zones de la CAF et le tournoi final réunira les représentants de chaque zone et sera conforme à toutes les compétitions de la CAF.