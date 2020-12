Milan

l'Algérien Bennacer touché à la cuisse

L'international algérien du Milan AC, Ismaël Bennacer, n'a pas pu terminer le match face à Parme (2-2), dimanche soir, pour le compte de la 11e journée du championnat d'Italie (Série A) en raison d'une «tension musculaire» à l'arrière de sa cuisse droite, contractée sur un coup du joueur parmesan Kurtic. Bennacer faisait son retour face à Parme après une absence des deux derniers matchs de championnat devant respectivement la Sampdoria et la Fiorentina, et aussi face au Sparta Prague pour le compte de l'Europa League en raison d'une fatigue musculaire.

Titularisé dans le Onze de départ de Stefano Pioli face à Parme, le champion d'Afrique a dû, à nouveau, quitter ses coéquipiers sur blessure à la 75e minute. L'international algérien a ressenti des douleurs à l'arrière de sa cuisse droite suite à un contact avec le joueur de Parme, Kurtic Selon Skynews, Bennacer (23 ans) souffre d'une «tension musculaire» et devrait être absent durant un «bon moment», en attendant de connaître la durée exacte de son indisponibilité qui sera révélée après les tests instrumentaux prévus dans les prochaines heures.

Coupe de la CAF (1er tour / aller)

un trio nigérian pour US Gendarmerie - JSK

La JS Kabylie a indiqué, dimanche, que son match contre l'US Gendarmerie nationale du Niger, prévu le 22 décembre à Niamey pour le compte du 1er tour (aller) de la coupe de la Confédération africaine de football, sera officié par un trio arbitral nigérian, emmené par Quadri Ololade Adebimpe. Dans sa tâche, Adebimpe sera secondé par ses compatriotes Abdulmajeed Olaide et Peter Eigege Ogwu, respectivement comme premier et deuxième assistants, au moment où Salisu Basheer fera office de quatrième arbitre. La direction des «Canaris» a ajouté qu'Ibrahima Sangar sera le co mmissaire de ce match, prévu à partir de 15h30 au stade Général-Seyni-Kountache de Niamey.