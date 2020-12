Ligue 1 algérienne

Cinq sanctions pour contestation de décision

Les joueurs Amine Aïssa El-Bey (JSM Skikda), Hichem Houssem-Eddine Khalfallah (O. Médéa), Akram Demane (NC Magra) et Youcef Chibane (US Biskra), ainsi que l'entraîneur de l'OM, Chérif Hadjar ont écopé d'un match de suspension pour «contestation de décision», lors de la 3e journée de Ligue 1 disputée, le week-end dernier, a indiqué la Ligue de football professionnel (LFP).Outre le match de suspension, les sanctionnés ont également écopé d'une amende de 30 000 DA chacun, selon la même source. Pendant cette 3e journée, la JSMS avait battu le CA Bordj Bou Arréridj (1-0), au moment où les duels NC Magra - US Biskra et Olympique de Médéa - MC Oran s'étaient soldés par des résultats nuls, respectivement (0-0) et (1-1).

CAN 2021 (U20)

Sept pays qualifiés

Sept pays ont déjà validé leurs billets pour la phase finale de la coupe d'Afrique des nations CAN 2021 des moins de 20 ans (U20) de football prévue en Mauritanie. Il s'agit de la Mauritanie (pays hôte), la Gambie, le Ghana, l'Ouganda, la Tanzanie, la Namibie et le Mozambique. Cinq places restent en jeu dont deux pour la zone nord-africaine. Les deux représentants de la Zone 1 seront connus à l'issue du tournoi de l'Union nord-africaine de football (UNAF) qui a débuté, ce mardi, à Tunis avec la participation de la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, la Libye, tandis que l'Egypte qui devait prendre part à cette compétition a manqué son premier match après la détection au sein de sa délégation de 17 cas positif au Covid-19, la veille de sa première sortie contre la Libye. Les trois autres qualifiés concernent les zones Afrique de l'Ouest (1) et Afrique Centrale (2). La CAN 2021 des U20 qui regroupera pour la première fois 12 pays, se déroulera en Mauritanie du 14 février au 4 mars.