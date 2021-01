Milan AC

Bennacer proche d'un retour

Absent des terrains depuis le 13 décembre dernier, le milieu de terrain algérien du Milan AC, Ismael Bennacer, devrait faire son retour à la compétition dans une dizaine de jours selon la presse italienne. Considéré comme l'un des hommes forts de l'effectif milanais depuis le début de saison, le meilleur joueur de la dernière CAN a cruellement manqué aux Rossoneri lors de la dernière défaite en Série A face à la Juventus. Le staff médical du Milan AC espère qu'Ismael Bennacer, blessé au niveau des ischions jambiers, sera apte à reprendre la compétition, le 18 janvier prochain, contre Cagilari.

Montpellier

Aucune proposition pour Delort

Au micro de RMC Sport, Laurent Nicollin, le patron de Montpellier HSC, a annoncé qu'il n'avait reçu aucune offre pour ses joueurs durant ce mercato d'hiver. Interrogé au sujet de l'avenir des deux atouts offensifs de l'effectif montpelliérain, Gaëtan Laborde-Andy Delort, le président du MHSC a affirmé: «Je ne suis pas madame Irma. Quand une période de transferts arrive, tout club sait qu'il y a des joueurs qui peuvent partir, peuvent avoir des demandes, des propositions. Je n'ai eu aucune proposition pour personne.» S'il n'a reçu aucune offre pour ses joueurs, Laurent Nicollin ne ferme pas la porte à d'éventuels départs: «Je ne peux pas répondre. Personne n'a de bon de sortie, comme tout le monde en a. Tout peut être regardé, étudié. On sait très bien en football que tout joueur peut partir du jour au lendemain. À l'heure actuelle, je n'ai aucune proposition.»



O Lyon

Signature imminente de Slimani

En difficulté lors de cette première partie de saison, l'ASSE espère accueillir un numéro 9 lors de ce mercato hivernal. Le club stéphanois tente de recruter Mostafa Mohamed, mais comme annoncé par Le10Sport, il peine à trouver un accord avec le FC Zamalek. Les dirigeants ont activé plusieurs pistes pour renforcer le secteur offensif et l'une d'entre elles mène directement à Islam Slimani. Les Verts surveillent la situation de l'international algérien, en grande difficulté à Leicester. Mais l'ASSE serait, aujourd'hui, distancée dans ce dossier par un autre club de Ligue 1, à) savoir l'O Lyon. Selon Foot Mercato, le club entraîné par Rudi Garcia aurait entamé des discussions avec l'attaquant, qui ne resterait pas insensible à cet intérêt. Il serait prêt à faire des efforts financiers pour rejoindre l'OL lors de ce mercato hivernal, mais demanderait un contrat d'au moins 18 mois. Désireux de se séparer du joueur, Leicester ne s'opposera pas à son départ et pourrait même le laisser partir librement lors de ce mois de janvier.