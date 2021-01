MJS

Les Ligues nationales sous tutelle de la faf

Suite à la demande de la Fédération algérienne de football (FAF), introduite le 31 décembre 2020, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, a donné son accord pour mettre les Ligues nationales de football sous la tutelle de la Fédération. Cette demande est motivée par la situation qui prévaut au sein de ces Ligues (LFP, LNFA et LIRF) suite à l'adoption, le 17 septembre 2019, d'un nouveau système de compétition pyramidal. Du fait également de la promulgation de la circulaire ministérielle n°264 du 8 juin 2020 interdisant l'amendement des statuts durant l'année électorale, la réadaptation des statuts de ces ligues n'interviendra qu'après l'achèvement du processus électoral en cours, et ce suivant la note méthodologique du 16 septembre 2020. Ainsi, la mise des Ligues nationales sous tutelle de la FAF permettra d'assurer une bonne organisation des différents championnats de football.

Licence CAF A

Deux inspecteurs attendus à Alger

La direction technique nationale (DTN) de la Fédération algérienne de football (FAF) a décidé d'avancer le déroulement de la 3e session du stage de formation de la licence CAF A pour le faire coïncider avec le tournoi de l'UNAF des U17, et ce pour permettre la venue de deux inspecteurs de la CAF, afin de valider ledit stage, tel que prévu par la convention CAF Coaching. Cette inspection sera menée par Malouche Belhassen (directeur technique régional FIFA et membre de la commission technique CAF) et aura lieu du 19 au 24 de ce mois à l'hôtel AZUL de Zéralda, lieu qui abritera le déroulement du troisième module du stage pour l'obtention de la licence CAF A. Aussi, une fois ce stage validé par les inspecteurs de la CAF, la DTN pourra inscrire autant de formations qu'elle pourra, à commencer par la poursuite des modules de formation pour l'obtention de la Licence CAF B pour les ex-joueurs internationaux.