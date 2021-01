Licences de clubs professionnels

Délais prorogés

La commission de discipline de la LFP a annoncé qu'elle a procédé à l'application de l'article 19 du Code disciplinaire de la Fédération algérienne de football pour le non-respect du dépôt des documents pour l'octroi de licences de clubs professionnels. La commission accorde un deuxième délai de 30 jours, à compter du 11 janvier 2021, pour que les clubs se conforment aux instructions de la FAF. Il s'agit du MCA, du CRB, de l'ESS, du NAHD, du MCO, de l'USMA, de l'OM, du CABBA, de l'USMBA et du RCR. Ces clubs devront payer une amende de 200 000 DA.

Présidence de la CAF

Les dossiers examinés par la FIFA

Alors qu'elle avait, dans un premier temps, décidé que les auditions sur les dossiers d'Ahmed Yahya et de Patrice Motsepe sont prévues pour le 28 janvier au Caire, la CAF, dans un communiqué, informe que tous les dossiers, y compris ceux d'Augustin Senghor et de Jacques Anouma qui avaient été validés, seront examinés par la FIFA. «La Commission de gouvernance de la CAF devra soumettre, à la Commission de contrôle de la FIFA, les candidatures reçues pour le poste de président de la CAF, étant entendu que le président de la CAF a vocation à devenir le vice-président de la FIFA», a indiqué la CAF à l'issue de son comité d'urgence. «La Commission de gouvernance de la CAF devra déterminer, avec la Commission de contrôle de la FIFA, une date d'officialisation dans les plus brefs délais, de la liste définitive de tous les candidats à toutes les élections à savoir: membres du Comité exécutif, membres du conseil de la FIFA et président de la CAF», ajoute le communiqué de la CAF. Il faut préciser que ce communiqué ne fait plus mention du rendez-vous du 28 janvier pour les vérifications complémentaires relatives aux dossiers Ahmed Yahya et Patrice Motsepe.