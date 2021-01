Montpellier

Delort inapte trois semaines

Blessé durant le dernier entraînement de son équipe avant le déplacement à Paris, Andy Delort a effectué des tests approfondis et connaît la durée de son absence. Il est désormais fixé: l'international algérien souffre d'une déchirure au niveau des ischios jambiers. Cette blessure viendra immobiliser le joueur pour une durée de trois semaines environ. C'est un coup dur pour l'avant-centre du Montpellier Hérault Sporting Club, lui qui brille cette saison en Ligue 1 Uber Eats (10 buts, 6 passes décisives en 19 rencontres) tout comme en Équipe nationale (buteur face au Zimbabwe). Pour autant, le Vert a fait part de son attitude positive sur son compte Twitter.

AS Saint-Etienne

Boudebouz, Puel met les choses au clair

Claude Puel, l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne, s'est exprimé au sujet du manque de réussite de Ryad Boudebouz dans l'épreuve des penalties. «Il a été malheureux sur ses deux dernières penalties. Il a une touche technique qui permet d'ajouter de la fluidité. Il est à la recherche de sa meilleure forme pour être le plus décisif», a confié le technicien stéphanois. Les Verts accueilleront l'Olympique Lyonnais ce soir à 21h, pour le compte de la 21e journée de Ligue 1.

Angers

Moulin s'explique pour El Melali

Stéphane Moulin, l'entraîneur du SCO Angers, s'est exprimé au sujet de la présence de l'ailier droit algérien, Farid El Melali, avec l'équipe de la réserve, samedi, contre le FC Nantes en match amical. «Ce ne sont pas des sanctions, ils sont au courant (Mateo Pavlovic et Farid El Melali, Ndlr). Je ferai certainement la même chose durant la semaine, car il y aura un autre amical contre la réserve de Rennes», a confié le coach angévin. Il a ajouté: «D'autres joueurs iront pour qu'on attaque cette série de matchs avec un maximum de joueurs en possession de leurs moyens et surtout du rythme de jeu. Car jouer 5 ou 10 minutes, ce n'est pas suffisant.»

El Melali n'a eu droit qu'à un peu plus de 200 minutes de jeu en Ligue1, depuis l'entame de l'exercice sportif en cours. Alors qu'il est annoncé sur le départ sur le marché des transferts, l'ancien du Paradou AC pourrait gagner du temps de jeu au début du mois de février, car le SCO devra enchaîner cinq rencontres en deux semaines.