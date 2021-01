OC Nice

Nouvelle tuile pour Atal

Youcef Atal a vécu un drôle de match face à Lens (1-0) samedi, dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1. Le latéral droit algérien a inscrit l'unique but de la rencontre après un numéro dans la surface, avant... de se blesser en célébrant. En effet, l'international algérien a pris une petite impulsion pour brandir son poing en l'air, et il s'est immédiatement tenu l'arrière de la cuisse en retombant. En conférence de presse, l'entraîneur niçois Adrian Ursea a donné des nouvelles de son joueur: «Youcef a ressenti une contracture à la cuisse. On n'a pas encore de diagnostic. On espère que ce n'est pas trop grave», a-t-il déclaré. A priori, Atal devrait à nouveau passer quelques semaines à l'infirmerie. Le coach n'a pas manqué de signaler la bonne prestation de l'autre Algérien, Hicham Boudaoui: «Hicham a fait un sacré bon match [...] C'est un joueur extrêmement intelligent, qui a une grosse capacité à retransmettre sur le terrain, tout de suite avec beaucoup d'efficacité, les choses qu'on lui demande.»

Angers SCO

Loucif résilie son contrat

Après 2 ans à Angers SCO, le latéral droit international algérien Haïthem Loucif (24 ans) n'est plus un joueur du SCO et son contrat a été résilié par la FIFA. Selon Dzfoot, le joueur a pris un avocat et ce dernier a contacté la FIFA pour obtenir la résiliation du contrat du joueur qui ne participait même pas aux entraînements avec l'équipe professionnelle. La FIFA a étudié le dossier de l'international et accepté la demande de conciliation pour le libérer d'un contrat qui courait jusqu'en juin 2023. Le joueur formé au Paradou AC, selon la même source, ne souhaite pas faire un pas en arrière et revenir dans le championnat algérien, ni signer en Tunisie ou un pays du Golfe.

Naples

Ghoulam réclame du temps de jeu

Dans un entretien accordé à Napoli Magazine, l'international algérien, Faouzi Ghoulam, s'est exprimé au sujet des rumeurs l'envoyant dans un nouveau club durant ce mercato d'hiver. «Le marché des transferts se prépare plus tôt. Je suis à Naples depuis de nombreuses années et il m'est difficile de penser à partir ailleurs», a-t-il indiqué. «Je suis très attaché à cette ville, tout comme ma famille. J'y réfléchirai à deux fois avant de partir. J'ai une réflexion sur les opportunités que le marché peut m'offrir. Il y a des rumeurs qui circulent», enchaîne-t-il. Et de conclure: «J'espère avoir encore l'opportunité de me montrer parce que je pense que je le mérite et car je suis bien sur le plan physique. Je compte avoir d'autres possibilités pour montrer que je peux redonner tant à Naples.»