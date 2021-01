Galatasaray

Nouvelle blessure pour Feghouli

Quelques jours seulement après avoir fait son retour à la compétition, l'international algérien, Sofiane Feghouli, s'est de nouveau blessé, dimanche, face au Yeni Malatyaspor, pour le compte de la 21e journée de Super Lig. Le champion d'Afrique a dû céder sa place à Emre Kýlýnç à la 26e minute de jeu, après s'être blessé à la cuisse droite. Pour rappel, le joueur de 31 ans a raté plusieurs rencontres durant ce mois de janvier à cause d'un claquage à la cuisse.



CAN U20 (tirage au sort)

Mauritanie-Cameroun en ouverture

Le tirage au sort de la coupe d'Afrique des nations U-20, Mauritanie 2021, effectué, hier, Yaoundé, au Cameroun, a permis de déterminer l'affiche du match d'ouverture entre la Mauritanie et le Cameroun prévu le 14 février 2021 à Nouakchott.

Les 12 pays qualifiés à la CAN 2021 des moins de 21 ans ont été scindés en trois groupes de quatre. La coupe d'Afrique des nations U20 se tiendra en Mauritanie du 14 février au 4 mars 2021. Pour rappel, la sélection algérienne des moins de 20 ans avait échoué à se qualifier pour la CAN 2021 en terminant à la 4e et dernière place du tournoi de l'UNAF avec un triste, bilan d'un nul face à la Tunisie (1-1) et deux défaites devant la Libye et le Maroc sur le même score (1-0).

Composition

des groupes

Groupe A: Mauritanie, Cameroun, Ouganda, Mozambique

Groupe B: Burkina Faso, Tunisie, Namibie, République Centrafricaine

Groupe C: Ghana,Tanzanie, Gambie, Maroc.