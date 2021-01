Olympiakos

Soudani a résilié son contrat

L'attaquant international algérien El Arbi Hilal Soudani, 33 ans, a résilié son contrat qui le liait à l'Olympiakos jusqu'à la fin de la saison selon Dzfoot. Même s'il était libre de signer où il voulait en juin prochain, il peut désormais signer dans un nouveau club dès ce mercato hivernal et c'est fort probablement vers les pays du Golfe qu'il devrait se diriger après une belle carrière européenne qui a duré 10 ans. Arrivé en Grèce à l'été 2019, il réussira une bonne première saison avec 7 buts en 13 titularisations en championnat, mais cette saison, gêné par des blessures, il n'a joué que 129 minutes pour deux buts.

Ligue nationale de football féminin

Kashi réélu pour un deuxième mandat

Djamel Kashi a été réélu lundi pour un deuxième mandat à la tête de la Ligue nationale de football féminin (LNFF), lors de l'assemblée générale élective (AGE) tenue au Centre technique national de Sidi Moussa (Alger). Kashi a obtenu 23 voix, contre un ‘'Non'', alors qu'un bulletin a été déclaré nul. Kashi avait été élu une première fois lors de l'assemblée générale constitutive, tenue en juin 2013, alors qu'il était seul candidat au poste. La LNFF a été créée avec pour missions, la gestion et l'organisation des Championnats nationaux de football féminin, ainsi que le développement de la discipline à travers le territoire national.

CHAN-2021

Les deux Congo passent en quarts

Les affiches des deux premiers quarts de finale du CHAN-2021 sont connues: la RDC et le Congo ont validé lundi leur qualification dans le groupe B et défieront samedi le Cameroun et le Mali. À Yaoundé, la RD Congo a failli être tenue en échec par le Niger. Les Léopards ont ouvert le score en première période grâce à Kadima (27e), mais Moussa leur a répliqué à la 73'. Obenza a finalement inscrit le but décisif pour la RDC dans le temps additionnel (90'+1), de quoi sceller la victoire 2-1. Quant au Congo, dernier du groupe avant le coup d'envoi à Douala, son billet pour les quarts a été composté par Ngouonimba, auteur du seul but du match contre la Libye à la 50'. Au classement du groupe B, la RDC termine à la première place avec sept points, devant son voisin occidental qui compte quatre unités. Le Congo jouera samedi à 17h (16h GMT) contre le Mali, premier du groupe A, avant un duel entre la RDC et le pays hôte, le Cameroun, prévu à 20h.