Classement des buteurs

Beldjilali vire en tête

L'attaquant de l'ASO Chlef, Kaddour Beldjilali, auteur d'un but lors de la victoire, mardi, à domicile face au Paradou AC (2-1), a pris seul la tête du classement des buteurs de la Ligue 1 avec

6 réalisations. Beldjilali, muet lors des quatre dernières journées, a retrouvé le chemin des filets sur un coup franc direct imparable (75e), permettant à son équipe de se hisser à la 7e place au tableau, à un point du podium. La dernière performance individuelle de Beldjilali remontait au 23 décembre dernier, avec à la clé un doublé signé lors de la victoire décrochée chez le nouveau promu la JSM Skikda (4-1). Dans ce classement des buteurs, le natif d'Oran est talonné de près par quatre joueurs qui comptent cinq buts chacun: Adil Djabout (ASAM), Mohamed Amine Amoura (ESS), Hamza Belahouel (CRB) et Hamza Koudri (USMA).

Compétitions interclubs de la CAF

L'Algérie veut organiser les finales

La Fédération algérienne de football (FAF) a officiellement introduit une demande auprès du ministère de la Jeunesse et des Sports afin que l'Algérie puisse accueillir les finales de la Ligue des champions africaine et de la coupe de la Confédération 2020-2021, a indiqué l'instance mardi, à l'issue de la réunion de son bureau fédéral. Cette demande fait suite à l'ouverture par la Confédération africaine de football (CAF) des candidatures pour accueillir les finales des compétitions continentales des clubs pour l'actuelle édition. La FAF a également sollicité officiellement la tutelle pour que l'Algérie puisse abriter la phase finale de la CAN-2023 des moins de 17 ans (U17), selon la même source. Pour rappel, la CAF avait annoncé le 18 janvier, le lancement de l'appel à candidatures pour l'organisation des finales de la Ligue des champions et de la coupe de la Confédération 2020-2021, prévues en juillet prochain. Les associations nationales souhaitant présenter leurs candidatures doivent soumettre un dossier détaillant les stades pouvant accueillir les matchs, les terrains d'entraînement, les sites d'hébergement, ainsi que la lettre de garantie du gouvernement au plus tard le 26 février prochain. Depuis la saison dernière, les finales des compétitions interclubs se jouent sur un seul match. La finale de la coupe de la Confédération se déroulera le 10 juillet et celle de la Ligue des champions aura lieu le17 juillet. Cependant, la CAF se réserve le droit de changer les dates sus-mentionnées.