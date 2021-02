O Médéa

Pas de contrat de sponsoring avec Naftal

Aucun accord de sponsoring n'a été conclu entre la Société nationale de commercialisation de produits pétroliers (Naftal) et le club de football Olympique de Médéa (OM), a indiqué samedi un communiqué de la société. «Des rumeurs tendancieuses ont été relayées ce jour, samedi 06 février 2021, sur les réseaux sociaux, faisant état d'une prétendue conclusion d'une opération de sponsoring entre Naftal et le club de football Olympique de Médéa (OM)», a expliqué Naftal dans son communiqué. A cet effet, la direction générale de la société «tient à apporter un démenti catégorique à ces allégations qui ne reposent sur aucun fondement et affirme qu'aucune opération de sponsoring n'a été conclue avec ce club de football», ajoute la même source. Naftal a également précisé que par son caractère «clairement affiché et dûment prouvé» d'entreprise citoyenne, qui oeuvre notamment au développement du sport en général et du football en particulier, «toutes les opérations de cette nature qu'elle a déjà conclues par le passé, ont toujours fait l'objet d'une communication officielle à travers la presse et les médias nationaux».

Al-Ittifaq

M'bolhi autorisé à reprendre l'entraînement

Le gardien international algérien d'Al-Ittifaq (Div.1 saoudienne de football) Raïs M'bolhi, remis d'une blessure au ligament externe du genou, a reçu le feu vert pour reprendre l'entraînement dès ce dimanche après plus d'un mois loin des terrains, rapporte la presse locale. En l'absence du portier algérien, la formation d'Al-Ittifaq s'est inclinée à quatre reprises en sept matchs,reculant à la 7e place au classement avec 24 points, à 11 longueurs du leader Al-Shabab. M'bolhi (34 ans) avait rejoint le championnat saoudien en janvier 2018, en provenance du Stade rennais (Ligue 1/France), d'abord pour un contrat de 6 mois, avant que les dirigeants d'Al-Ittifaq ne décident de le prolonger pour 3 ans. Outre M'bolhi, plusieurs internationaux algériens évoluent en Arabie saoudite à l'image des deux portiers Azzedine Doukha (Al-Raed) et Malik Asselah (Al-Hazm), ou encore du défenseur

central Mehdi Tahrat (Abha).