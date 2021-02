O Médéa

Sur la lancée

L'O Médéa, vainqueur dimanche dernier en déplacement de la JSM Skikda (1-0), a conforté sa position de dauphin et revient à trois points du leader ES Sétif, à l'occasion de la 12e journée du championnat de Ligue 1. L'OM, grâce à un but de Yacine Medane (39e), confirme son regain de forme, alignant un neuvième match sans défaite, dont quatre victoires en dehors de ses bases. Les joueurs de l'entraîneur Chérif Hadjar auront une belle occasion de rejoindre provisoirement le leader à l'occasion de la réception du NA Hussein Dey, samedi prochain (14h30), pour le compte de la 13e journée. De son côté, la JSMS, dirigée sur le banc par le nouvel entraîneur Fouad Bouali, peine à suivre le rythme pour son retour parmi l'élite après 33 ans d'absence. Les coéquipiers de Kheireddine Merzougui restent sur une mauvaise série de quatre défaites de suite, dont deux à domicile.

RC Relizane

Plus de peur que de mal

La délégation du RC Relizane a été victime d'un accident de la route sur le chemin de son retour de Magra (wilaya de M'sila), samedi soir, et ses membres s'en sont sortis indemnes. L'accident est survenu au niveau de la wilaya de Blida, endommageant sérieusement le bus de l'équipe qui revenait de son match remporté sur le terrain du NC Magra (1-0) dans le cadre de la 12e journée de championnat. Les joueurs et leurs accompagnateurs ont dû par la suite prendre des taxis pour rejoindre Relizane qu'ils ont ralliée vers 4h00. Le Rapid, qui retrouve l'élite cette saison, a réalisé sa troisième victoire de la saison, la deuxième en déplacement. Elle lui a permis de se hisser à la 12e place avec 14 points. C'est aussi le premier succès des protégés de l'entraîneur Si Tahar Cherif El Ouezzani, depuis la 7e journée, soit depuis la réception de l'US Biskra (2-0).