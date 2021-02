Betis Séville

Mandi lésé par l'arbitrage

Titulaire comme à son habitude avec le Real Bétis, le défenseur international algérien Aïssa Mandi s'est incliné avec son club face au Barça sur le score de 3-2. Au cours de cette rencontre, l'arbitre a décidé de ne pas siffler un penalty valable pour l'ancien du Stade de Reims. Durant le match opposant le Real Bétis Séville au FC Barcelone, Aïssa Mandi a été poussé par Sergio Busquets dans la surface suite à un corner avant de se faire marcher sur son pied par Pjanic. Le penalty, qu'aurait dû obtenir l'international algérien, n'a finalement pas été accordé par l'arbitre espagnol. Cette décision fait actuellement polémique en Espagne. Mandi n'a pas réagi à la suite de cet évènement.

O Lyon

Garcia compte sur Benlamri

En toute fin de mercato estival, l'Olympique Lyonnais a accueilli Djamel Benlamri, libre de tout contrat. Mais l'Algérien a très peu de temps de jeu chez les Gones, puisque Rudi Garcia mise sur le duo Denayer-Marcelo et que Sinaly Diomande est 3e dans la hiérarchie. Au total, le Fennec n'est donc apparu qu'à 4 reprises. Mais son entraîneur compte sur lui comme il l'a avoué en conférence de presse lundi dernier: «On a récupéré un joueur motivé. Il joue le rôle de grand frère, notamment avec Rayan Cherki. Il est de bon conseil, il donne l'exemple à l'entraînement. C'est un guerrier. J'ai toujours mis en valeur les joueurs qui donnent tout à l'entraînement et en match. On a une équipe qui a besoin de guerriers, de joueurs qui donnent tout sans compter pour le collectif comme ça les autres suivent.

Meilleur joueur de la Ligue 1 française

Boulaya nominé

Auteur d'un très joli mois de janvier avec son club Metz, le milieu offensif algérien Farid Boulaya est nominé dans la liste du meilleur joueur du mois de janvier du championnat de France. L'international algérien qui a inscrit deux buts et délivré deux passes décisives en 5 rencontres, enchaîne les bonnes performances depuis plusieurs mois. L'ancien joueur de Clermont aura une rude concurrence pour le titre honorifique, puisqu'il est nominé aux côtés de Neymar et Volland l'attaquant allemand de Monaco.