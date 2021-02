RC Relizane

Domiciliation à Oued R'hiou ou Chlef

Le RC Relizane devra accueillir ses adversaires, pendant la période de fermeture de son stade, à Oued R'hiou (Relizane) ou Chlef. Une décision finale sera prise dans ce registre au début de la semaine prochaine afin d'entamer les procédures d'usage auprès des services concernés, ainsi que de la Ligue de football professionnel. Le stade Tahar-Zoughari, lieu de domiciliation habituel du RCR, a fermé ses portes à l'issue du match face à la JSM Skikda (2-1), joué samedi passé dans le cadre de la 13e journée de championnat, pour permettre le lancement des travaux de pose d'une nouvelle pelouse synthétique

de 6e génération. La direction de la jeunesse et des sports de Relizane s'est entendue avec l'entreprise réalisatrice pour achever les travaux au bout de 40 jours, durant lesquels le Rapid devra accueillir ses adversaires en dehors de ses bases. Le RCR sera contraint au repos ce week-end après le report de son match en déplacement contre la JS Kabylie en raison des obligations africaines des Canaris. L'équipe rendra visite au NA Hussein Dey lors de la journée suivante (15e), avant de recevoir l'USMBA, dans le derby de l'Ouest, pour le compte de la 16e journée.

Ligue 2

L'ASMO et l'OMA qualifient leurs nouvelles recrues

Les deux clubs oranais évoluant en Ligue 2 de football, l'ASM Oran et l'OM Arzew, ont réussi jeudi à obtenir les licences de leurs nouvelles recrues après avoir régularisé leur situation respective auprès de la CRL. L'ASMO jouera ainsi avec 13 nouveaux joueurs recrutés au cours du mercato estival, en plus des six éléments de l'effectif de la saison dernière qui n'ont pas été qualifiés pour prendre part à la rencontre de la première journée, a précisé la même source. En revanche, le nouvel entraîneur de l'équipe, Kamel Mouassa, n'a pas obtenu sa licence. Les gars de Medina Jdida vont ainsi se présenter à Tiaret, pour affronter le JSMT aujourd'hui au stade Ahmed-Gaïd, avec un effectif au complet. Idem pour l'OMA, qui aura l'occasion de se racheter de cette défaite en accueillant l'US Remchi, aujourd'hui pour le compte de la 2e journée, en misant sur ses nouveaux joueurs.