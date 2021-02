Champions League

Salhi, Hadded et Nessakh dans l'équipe-type

La CAF a dévoilé vendredi l'équipe-type de la première journée de la phase de poules de la Ligue des Champions africaine et les clubs algériens sont plutôt bien représentés. En effet, trois joueurs algériens figurent dans le «Best XI». Deux joueurs du Mouloudia d'Alger, à savoir le gardien Abdelkader Salhi et le défenseur central Mouad Hadded, ainsi que le latéral gauche et capitaine du CR Belouizdad, Chemseddine Nessakh, figurent dans le onze. Pour rappel, le Mouloudia d'Alger a obtenu un nul (0-0) en Egypte contre le finaliste de la dernière édition, le Zamalek, tout comme le Chabab Belouzidad qui a tenu en échec (0-0) le TP Mazembe à Lubumbashi.



MC Alger - ES Tunis

Des Marocains au sifflet

La Confédération africaine de football (CAF) a désigné l'arbitre marocain Redouane Jyied pour diriger le match MC Alger - ES Tunis, mardi prochain, au stade du

5-Juillet à Alger (20h00), pour le compte de la 2e journée de la Ligue des champions (groupe D). L'arbitre central Jyied sera assisté de ses compatriotes Lahcen Azka et Mustapha Akerkad, selon l'instance continentale. Le 4e arbitre étant Karim Sabri. Lors de la 1ère journée, le MC Alger et le Zamalek d'Egypte ont fait match nul (0-0) au Caire, alors que l'ES Tunis s'est imposée à domicile devant Teungueth du Sénégal (2-1).

CAN-2021 des U17

Tirage au sort mercredi

La CAF a décidé d'organiser le tirage au sort de la CAN-2021 des U17, en Mauritanie, mercredi prochain, en marge de la CAN-U20. 12 équipes sont qualifiées à la phase finale qui aura lieu au Maroc du 13 au 31 mars 2021. Il s'agit de l'Algérie, du Maroc (pays hôte), de l'Afrique du Sud, du Cameroun, du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Nigeria, de l'Ouganda, de la Tanzanie, du Sénégal et de la Zambie.

Le pays hôte, le Maroc, est versé dans le chapeau A et placé dans la position A1.

Le Cameroun, détenteur du trophée et le Nigeria, l'équipe classée quatrième de la dernière édition seront respectivement dans les chapeaux B et C au niveau 1 dans les positions B1 et C1. La Tanzanie, le Sénégal et l'Ouganda, les équipes qualifiées à la phase finale de la dernière édition mais éliminées aux matchs de groupe seront au niveau 2. L'Algérie et les six autres équipes seront dans le Pot 3.