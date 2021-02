Qatar

Lakroum rejoint Al Markhiya

L'ancien international algérien, Sid Ali Lakroum, a rejoint la formation qatarie d'Al Markhiya en provenance de l'Olympique Médéa. Dans un récent communiqué de presse, la direction du club de 2e division qatarie a annoncé la signature de l'avant-centre de 33 ans d'un contrat le liant à Al Markhiya jusqu'à la fin de la saison en cours. Pour rappel, Sid Ali Lakroum a déjà évolué dans le Golfe. L'ancien buteur de l'ES Sétif et du CR Belouizdad a joué quelques mois en Arabie saoudite au sein de l'Al Qaisumah FC.

Il a résilié, il y a plus d'un mois, son contrat avec l'OM, à l'amiable.

AS Réjiche

Chérif El Ouazzani a signé

Initialement joueur du Club Africain, le milieu algérien Hicham Cherif El Ouazzani quitte le club tunisien pour en rejoindre un autre. Ayant débuté la saison avec le Club Africain, CEO va la poursuivre en Tunisie, mais au sein d'une autre formation. En effet, l'ancien du MCA s'est engagé en prêt samedi après-midi avec l'actuel 5e du championnat tunisien cette saison, l'AS Réjiche. Le joueur, qui avait été suspendu par la FIFA pour une durée de 4 ans, lors de son procès en 2019 à la suite d'une accusation de dopage à la cocaïne, espère retrouver toutes ses capacités et suivre le modèle de Youcef Belaïli.

O Béja

Farhi arrive en prêt

L'O Béja a annoncé, samedi dernier, sur sa page officielle Facebook, qu'il vient de s'attacher les services du joueur algérien Ibrahim Farhi Benhalima, jusqu'à la fin de la saison en cours. L'Algérien (23 ans) figurait parmi les joueurs recrutés, l'été dernier par le Club Africain mais qui n'ont pas été qualifiés à cause de la sanction d'interdiction de recrutement infligée au club tunisois par la Fédération internationale de football. L'ancien joueur de l'USM Alger et de la JS Saoura (Algérie) occupe le poste de milieu offensif. Deux autres joueurs algériens signataires au Club Africain, sont également concernés par la sanction d'interdiction de recrutement. Il s'agit de Chérif El Ouzzani

(ex-MC Alger) et Benayada (ex-CS Constantine).