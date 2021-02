O Médéa

Hadjar suspendu un mois

L'entraîneur de l'O Médéa, Chérif Hadjar, exclu pour «atteinte à la dignité et à l'honneur» lors du match perdu face au Paradou AC (1-2) samedi dernier pour le compte de la 14e journée de Ligue 1, a écopé d'un mois d'interdiction de terrain et des vestiaires, a indiqué LFP. Le coach de l'OM devra en outre s'acquitter d'une amende de 100 000 DA. Par ailleurs, quatre clubs (le CS Constantine, le MC Oran, le Paradou AC et l'O Médéa) ont été condamnés à payer une amende de 200 000 DA pour «non-respect du protocole sanitaire». De son côté, le CABB Arréridj a été sanctionné une énième fois d'une amende de 200 000 DA pour «absence d'entraîneur sur la main courante» lors de la rencontre perdue face au WA Tlemcen (1-3). Enfin, le joueur de l'USM Bel Abbès, Kheiraoui Mustapha, exclu lors de la rencontre face au NA Hussein Dey (1-1) pour cumul de cartons, a écopé d'un match de suspension ferme.

JSM Tiaret

Fin de mission pour Abdellah Mecheri

La direction de la JSM Tiaret a résilié, lundi le contrat de son entraîneur Abdellah Mecheri, et ce, 48 heures après la défaite à domicile de son équipe face à l'ASM Oran pour le compte de la deuxième journée de la Ligue 2 de football. «Nous avons trouvé un terrain d'entente avec Mecheri pour mettre un terme à notre collaboration. L'entraîneur ne peut assurer pleinement sa mission au sein du club pour des raisons personnelles», a déclaré à l'APS, Noureddine Zerrouki, membre de la direction de cette formation de l'Ouest du pays. A propos du successeur de Mecheri, le même responsable a fait savoir que la direction du club étudiera dans les prochaines heures les propositions que va formuler le manager général, Aït Mouloud. La JSMT, qui retrouve la deuxième division après plusieurs années passées dans le palier inférieur, a mal entamé le championnat en concédant un nul face à l'US Remchi (1-1) dans un match comptant pour la première journée joué à Tlemcen, avant de perdre sur son terrain face à l'ASM Oran (2-1).