Galatasaray

Feghouli proche d'un retour?

Absent des terrains de Super Lig depuis le 24 janvier dernier, l'international algérien du Galatasaray, Sofiane Feghouli, devrait bientôt faire son retour à la compétition selon la presse locale. Ayant récemment effectué son retour à l'entrainement collectif, le champion d'Afrique semble rassurer le staff médical du club stambouliote. Fatih Terim espère retrouver son joueur dès ce week-end contre le BB Erzurumspor. Sofiane Feghouli n'a pas été épargné par les pépins physiques depuis le début de l'année. Il n'a pris part qu'à deux rencontres de championnat en 2021.

Al Fateh

Bendebka s'illustre encore

Le milieu international algérien Sofiane Bendeka a été passeur décisif une nouvelle fois avec son équipe Al Fateh lors de la réception d'Ettifaq dans une rencontre qui a connu la titularisation de l'ancien du MCA ainsi que son coéquipier en sélection Hilal Soudani tandis que M'Bolhi n'a pas été convoqué côté Ettifaq. L'ancien du NAHD était derrière l'ouverture du score après avoir délivré une passe décisive sur le but de Tawfiq Buhimed à la 36' minute qui a profité d'une erreur du gardien. Malgré cette ouverture du score, le club d'Al Fateh a connu une nouvelle défaite en championnat et se trouve actuellement à la 11e place du classement tandis que son adversaire du jour pointe à la 5e place.

Copa America 2021

Qatar et l'Australie ne participeront pas

Le Qatar et l'Australie ont renoncé à participer à la Copa America-2021 pour laquelle ils étaient invités, en raison d'un problème de calendrier, a indiqué mardi un responsable de la Confédération sud-américaine de football (Conmebol), organisatrice du tournoi. «La Copa America est complétement confirmée, mais le Qatar et l'Australie ne pourront pas venir. La Confédération asiatique a programmé des matchs de qualification pour le Mondial-2022 au Qatar à des dates qui chevauchent celles de la Copa», a expliqué Gonzalo Belloso, secrétaire général de la Conmebol sur la radio argentine La Red. La Copa America 2021 aura lieu du 11 juin au 11 juillet 2021 en Colombie et en Argentine. Elle devait avoir lieu en 2021 mais avait été repoussée en raison de la pandémie de coronavirus.