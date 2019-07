ES Sétif : Madoui de retour

L’ES Sétif tient désormais son entraîneur pour la saison prochaine. Il s’agit de Kheireddine Madoui, qui fait retour aux affaires techniques du club, après avoir trouvé un accord avec les responsables sétifiens. Le technicien de 42 ans a apposé sa signature sur un contrat d’une saison, venant ainsi donc remplacer Nabil Neghiz, remercié à l’issue de la saison écoulée. Madoui s’est entretenu avec ses dirigeants pour fixer les objectifs du prochain exercice ainsi que les postes à renforcer. L’objectif sera, dit-on, de décrocher une place qualificative à une compétition internationale.

CS Constantine : Chibane engagé pour deux ans

La direction du CS Constantine continue son opération de recrutement. Hier, le club de l’antique Cirta a engagé l’attaquant Youcef Chibane pour une période de deux ans. L’attaquant passé par la JSK, l’ESS et le MCO a tenté une expérience en seconde division saoudienne avant de décider de revenir au pays et s’engager avec les Constantinois. Chibane veut, dit-il, relancer sa carrière et mettre son expérience au profit de sa nouvelle équipe. Malgré le recrutement de joueurs d’expérience, entre autres Aouedj, Balegh et le gardien de but Meziane, les supporters du CSC ne semblent pas pour autant convaincus par cette opération.