Tennis : La 5e étape du Circuit régional « Centre » des jeunes catégories s’est déroulée vendredi et samedi au Tennis Club de Hydra (Alger), sous l’égide de la Ligue algéroise de la discipline.



Handball : Le président de la Fédération algérienne de handball, Habib Labane, a été intégré dernièrement comme membre du Bureau exécutif de la Confédération méditerranéenne de la discipline.



Kung-Fu Wushu : Les Arts martiaux traditionnels, comme le Shaolin, seront à l’ordre du jour de l’importante réunion que tiendra la Fédération algérienne de Kung-Fu Wushu avec les différents clubs nationaux, le samedi 27 juillet, à la Maison des Fédérations de Dély Ibrahim (Alger).



Jeux d’échecs : La Fédération algérienne des échecs a annoncé aux clubs et aux Ligues de wilaya que la période des transferts et des mutations se situera entre le 1er et le 30 août prochain, en précisant que la date du 1er septembre 2019 sera l’ultime délai pour l’affiliation au niveau de la Fédération. Passé ce délai, les retardataires devront s’acquitter d’une amende de 10 000 DA pour chaque mois de retard.



Aïkido : La Fédération algérienne d’Aïkido organisera un passage de grade les 1-2 août prochain, à la Résidence familiale de Sidi Abdelaziz (Jijel). L’évènement sera précédé du « Regroupement estival pour tous », prévu du 26 juillet au 1er août sur le même lieu.



Karaté do : Le président de la Fédération algérienne de karaté do, Slimane Mesdoui, a assisté au coup d’envoi du stage bloqué des sélections nationales cadettes, juniors et espoirs, qui se clôturera dimanche, en vue des prochains Championnats arabes de la discipline, prévus du 1er au 4 août en Tunisie.