Préparation de la CAN-2020 de handball : L’EN battue par l’équipe B de Pologne

La sélection algérienne de handball (messieurs) s’est inclinée face à l’équipe B de Pologne (26-33), en match amical préparatoire à Varsovie en vue de CAN-2020, prévue en Tunisie (16-26 janvier). C’est le troisième test pour les protégés de l’entraîneur national, le Français Alain Portes, après les deux premiers matchs remportés face aux deux formations polonaises de Gdansk (Div.1) 26-20 et GKS Zukowo (Div.2) 35-23. Le Sept national disputera un quatrième et dernier match de préparation à nouveau face à la sélection polonaise B, dans le cadre de ce stage entamé le 12 décembre en Pologne et qui s’étalera jusqu’à aujourd’hui. Lors de la 24e édition de la CAN, l’Algérie évoluera dans le groupe D à quatre équipes après le retrait du Sénégal. Il s’agit du Maroc, du Congo et de la Zambie.

Coupe d’Algérie de Vo-Vietnam : AR Mekla décroche 28 médailles

L’équipe de Amel Riadi Mekla (Tizi Ouzou) a décroché la première place lors de la finale de la coupe d’Algérie de Vo-Vietnam en raflant pas moins de 28 médailles alors que les 2e et 3e places sont revenues aux clubs d’Akfadou et Akhalef avec respectivement 27 et 10 médailles. La compétition a été marquée par des exhibitions et des tests d’évaluation ayant permis de connaître le niveau des athlètes pouvant faire partie de l’Equipe nationale lors des Championnats du monde.

Cross national El-Mokrani Ali Grine et Riham Senahi sacrés

Les coureurs Ali Grine (centre de préparation des sélections nationales militaires) et Riham Senahi (protection civile d’Alger) ont remporté samedi à Bordj Bou Arréridj la 30e édition du cross national El-Mokrani. Cette 3e étape du championnat national de cross s’est déroulée sur le parcours de la forêt de Boumergued et a été marquée chez les seniors messieurs par la domination des athlètes du centre de préparation des sélections nationales militaires. Chez les dames, les seniors de la protection civile d’Alger ont dominé la course en l’absence du public, a regretté Salem Mohamed, coordinateur des sélections nationales, qui a rappelé que le public de Bordj Bou Arréridj était présent avec force lors des précédentes éditions. Chez les petites catégories, des athlètes de la wilaya hôte ont fait montre de talent et certains ont été retenus pour renforcer les équipes nationales, a ajouté Salem Mohamed. Un millier de coureurs issus de 74 clubs et 25 ligues de wilaya a participé à cette compétition organisée par la Fédération algérienne d’athlétisme et la ligue de wilaya spécialisée.