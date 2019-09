Naples : Ghoulam a besoin de temps de jeu

Le latéral gauche de Naples, Faouzi Ghoulam, s’est exprimé au sujet de sa forme actuelle après la large victoire des siens face à Lecce (4-1). Le joueur algérien de 28 ans a débuté : « Je me sens très bien, j’ai besoin de temps de jeu pour reprendre confiance en moi, mais je me sens bien. C’est toujours facile de jouer avec Kalidou Koulibaly à mes côtés. » Revenant sur la victoire des siens dans une rencontre qu’il a joué dans son intégralité, il dira : « C’était important de gagner. Il faisait chaud et nous avons essayé de les faire courir. Nous avons inscrit un but rapidement ce qui nous a ouvert le jeu. » Enfin, au sujet des demandes du coach Ancelotti sur le plan tactique, Ghoulam a avoué : « C’est vrai que par rapport à l’année dernière, nous sommes plus conscients de ce que veut l’entraîneur. »

Impact Montréal : Taïder toujours étincelant

Pour le deuxième match de suite, Saphir Taider a été passeur décisif avec l’Impact de Montréal. Samedi, l’international algérien a délivré sa sixième passe décisive de la saison en MLS dans la défaite contre le LA Galaxy (2-1) d’Ibrahimovic.

A la 48’, l’Impact a égalisé par le biais Lassi Lappalainen parfaitement servi sur un centre de Saphir Taïder. Toutefois, les hôtes ont repris l’avantage seulement deux minutes plus tard pour remporter la rencontre (2-1). Avec 7 défaites dans les derniers 10 matchs en championnat, l’Impact occupe la 9e place dans la Conférence Est du championnat, et sauf miracle, risque de rater les playoffs pour la deuxième année de suite. Pour rappel, Taïder, auteur de 9 buts et 6 passes décisives en 30 matchs cette saison, a été prêté a l’Impact par Bologne pour deux ans mais l’international algérien possède une option pour une troisième saison.