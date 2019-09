AS Monaco : Enorme Slimani

Après avoir effectué son retour dans le onze de départ après une légère blessure lors de la précédente journée, Islam Slimani a fait un très grand match face à ses coéquipiers en sélection Boudaoui, Ounas et Attal. Si l’AS Monaco l’a emporté (3-1), c’est en grande partie grâce au Russe Golovin, mais aussi à la très belle prestation de Slimani qui s’est vu refuser un but en première période. L’Algérien a offert sa deuxième passe décisive de la saison, après avoir demandé le ballon dans le dos du défenseur et temporisé pour finalement donner un caviar à Golovin. Le joli match de Slimani a permis à son club d’enregistrer sa première victoire en championnat cette saison.

OGC Nice : C’est flou pour Ounas

Victime d’un gros choc avec Fodé Ballo-Touré lors de la défaite de Nice à Monaco(1-3), mardi, Adam Ounas a dû quitter la pelouse sur une civière. Si sur les ralentis, l’ailier algérien semble avoir le souffle coupé après une charge du Monégasque au niveau du thorax, il ne connaît toujours pas la nature de sa blessure. « Pour l’instant, ce n’est pas les croisés. On va voir...», a indiqué l’Aiglon après la rencontre. Ounas a été remplacé par son compatriote, Hichem Bouadoui, qui a effectué, à cette occasion, son baptême du feu avec sa nouvelle équipe, qu’il a rejoint cet été en provenance du

Paradou AC.

Al Sadd : 6e but de Bounedjah

L’attaquant algérien d’Al Sadd, Baghdad Bounedjah, a inscrit son sixième but de la saison dans le championnat du Qatar à Doha face à Al Sailiya (victoire 3-1). L’attaquant de 27 ans a ouvert la marque pour les siens dès la 8’ sur penalty avant d’adresser une passe décisive à Assadalla pour le 3e but d’Al Sadd. Ce dernier est désormais leader du championnat après quatre journées. Les hommes de Xavi ont deux points d’avance sur Al Arabi et Al Gharafa de Hanni et Guedioura.